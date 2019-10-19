В ООН предложили Киеву заняться проблемами внутри Украины, а не искать их в России

Нью-Йорк, 19 октября. Официальный представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский предложил украинскому дипломату обратить внимание на проблемы в его стране, а не искать их в других странах.

На заседании четвертого комитета Генассамблеи ООН представитель Украины заявил о якобы нарушениях прав журналистов в Крыму. Стржижовский прокомментировал выступление коллеги.

«Полагаем, что украинской делегации, прежде чем рисовать далекую от реальности картину якобы нарушений прав журналистов в российском Крыму, следовало бы всерьез заняться вопиющей ситуацией в этой области в своей стране», — констатировал член российского постпредства в ООН.

Российский дипломат подчеркнул, что именно Украина регулярно становится объектом критики со стороны профильных международных структур. Он напомнил, что на днях заместитель главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро обратил внимание Киева на отсутствие адекватной реакции со стороны правоохранителей страны на преступления против журналистов.

«Похоже, у делегации Украины уже вошло в привычку задействовать все возможные международные площадки не для конструктивной и миролюбивой работы по соответствующей тематике, а лишь в качестве «лобного места» для голословной критики России и ее регионов», — предположил Стржижовский.

Россиянин констатировал, что украинским властям «повсюду мерещатся гонения на независимые СМИ со стороны Кремля», из-за чего Киев не стесняется скатываться «до агрессивных, но безосновательных обвинений» в адрес России.

Напомним, с территории Украины регулярно приходят новости о притеснении журналистов. Например, в 2016 году в Киеве был убит журналист Павел Шеремет. Основной версией следствия обозначена месть за профессиональную деятельность. Во время выборов на Украине в страну не пустили итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро. По давлением находится редактор интернет-портала «Страна.ua» Игорь Гужва, житомирский журналист Василий Муравицкий арестован за собственные публикации. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский пробыл под стражей 400 дней до того, как принял участие в обмене между Киевом и Москвой по формуле «35 на 35».