Операция Турции в Сирии против курдов-террористов показывает рост влияния России в регионе

Анкара, 19 октября. На фоне контртеррористической операции Турции против курдов-террористов можно говорить о возрастающем влиянии России в регионе, заявил востоковед Андрей Онтиков.

«На фоне антитеррористической операции Турции против курдов можно говорить о возрастающем влияние РФ в регионе. Буквально дня три назад прозвучало заявление спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, подтвердившего информацию о переговорах на российской базе Хмеймим между курдами и представителями сирийского правительства», — сказал эксперт.

Он отметил, что сирийская армия совместно с российской военной полицией на сегодняшний день успешно занимает различные сирийские города, находящиеся не только на приграничной территории, и привел в пример важные населенные пункты Манбидж и Ракку.

Стоит отметить, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал визит в Сочи для попытки договориться с российским коллегой Владимиром Путиным по Манбиджу. Глава Турции уже говорил о том, что видит сочинскую встречу с Путиным «еще одной фазой процесса» создания зоны безопасности в Сирии.

По словам Эрдогана, если представители террористических формирований будут вычищены с территорий, контролируемых сирийским правительством, а Манбидж окажется под контролем властей Сирии, то у Анкары не будет причины для беспокойства. Этот вопрос президент Турции планирует обсудить на переговорах с Путиным в Сочи 22 октября.

Совместная военная антитеррористическая операция турецких ВС и Сирийской арабской армии (САА) «Источник мира» проводится против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), поскольку курдские боевики под предлогом борьбы с ИГИЛ1 включали экстремистов в свои ряды и поспособствовали созданию «спящих» террористических ячеек, которые могут атаковать Сирию в любой момент.

Главная задача Анкары в ходе операции — обезопасить турецко-сирийскую границу от курдских боевиков и сотрудничающих с ними террористов экстремистской организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), а также предотвратить движение террористов по трассе М-4.

Ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Алексей Образцов отмечает, что роль вооруженных формирований курдов в сирийских событиях с самого начала была неоднозначной, а схема их использования разрабатывалась напрямую в Пентагоне при участии военного командования США.

Востоковед уверен, что Вашингтон нашел в курдах-боевиках лояльного и не очень требовательного союзника, готового за обещания Соединенных Штатов проводить любые военные операции.

Несмотря на то, что в Сирии насчитывается только 9% курдов от общего количества населения страны, при поддержке США им удалось усилить свои позиции и занять значительную территорию.

Уйти далеко за границы районов своего традиционного проживания им позволила не только поддержка США, но и тесные связи «Сирийских демократических сил» (SDF) с Рабочей партией Курдистана, которая признана в Турции и ряде других стран террористической организацией.

Американцы преследовали в Сирии целый ряд геополитических и экономических целей, но борьбу с терроризмом нельзя назвать их главной задачей, уверен эксперт.

Как отмечает Образцов, полевые командиры формирований курдов часто вели в интересах США ту же самую деятельность, что и террористические бригады ИГИЛ (запрещена в РФ).

Именно поэтому США все равно сейчас пытаются спасти отдельные группы террористов дипломатическими методами. Речь идет о договоренности Вашингтона и Анкары приостановить турецкую военную операцию на 120 часов, чтобы дать возможность отрядам курдов отойти от буферной зоны. Американцы оказывают непосредственную помощь курдам в этом вопросе.

Онтиков считает, что пока делать выводы о развитии ситуации после окончания перемирия рано. Эксперт выделяет две причины, по которым не стоит торопиться: во-первых, так как перемирие незначительное по продолжительности, во-вторых, так как поступают противоречивые сообщения из многочисленных лагерей.

«По большому счету нам осталось ждать еще четыре с половиной дня. У турок задача вполне ясная — освобождение 32-километровой приграничной зоны Сирии от вооруженных формирований курдов. Но у Эрдогана прозвучала интересная фраза, что в ходе встречи с Путиным 22 октября он обсудит достигнутые с американцами договоренности, а потом начнется новая фаза тех событий, которые сейчас происходят. И очень интересно, что он имел в виду под новыми событиями», — резюмировал востоковед.

1 Организация запрещена на территории РФ.