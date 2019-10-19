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Автоэксперты рассказали, как правильно выбрать машинное масло на зиму

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Автоэксперты рассказали, как правильно выбрать машинное масло на зиму

Москва, 19 октября. Неправильный выбор машинного масла способен «убить» двигатель автомобиля, считают эксперты ресурса «АвтоВзгляд».

Специалисты обратили внимание, что в Интернете размещено огромное количество советов по выбору масла на зиму, однако далеко не всем можно следовать. Одной из самых распространенных ошибок автомобилистов в холодное время года является выбор в качестве масла вязкой «синтетики», которая якобы лучше заводит двигатель. Эксперты опровергли эти домыслы.

Они советуют обратить внимание на масло, которое будет оставаться в жидком виде при достаточно низкой температуре воздуха. При выборе товара также следует учесть температурные особенности региона России, в котором проживает водитель.

При покупке масла автомобилист должен внимательно изучить этикетку. Например, если на упаковке размещена надпись «10W30», то можно вычислить максимально низкую температуру, при которой содержимое будет оставаться жидким. Для этого из первого числа нужно вычесть 40: получается 30 градусов ниже 0.

Автоэксперты рассказали, как правильно выбрать машинное масло на зиму

Пометка «А5/В5» в свою очередь свидетельствует, что продукт сберегает энергию. Следует учесть, что это масло рассчитано на определенный тип двигателя. Пр покупке масла под конкретный автомобиль специалисты советуют водителям посетить профильные сайты и ознакомиться с информацией.

Ранее эксперты рассказали об особенностях работы автомобильных кондиционеров при нулевой температуре. Специалисты развеяли миф о «всепогодности» этих систем.

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Источник: АвтоВзгляд
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