Названа предварительная причина прорыва дамбы в Красноярском крае

Красноярск, 19 октября. Дамба в Курагинском районе Красноярского края могла разрушиться из-за износа тела плотины, сообщили источники в региональных экстренных службах.

Трагедия произошла около двух часов ночи по московскому времени. Около поселка Щетинкино на реке Сейба прорвало дамбу, в результате чего были затоплены два общежития золотодобывающего предприятия.

Как сообщают источники РИА Новости, разрушение дамбы, вероятно, стало следствием износа тела плотины.

По последней информации, во время ЧП погибли 12 человек. Четверо пострадавших госпитализированы, остальных врачи осмотрели на месте. На данный момент без вести пропавшими числятся 10 человек.

На месте трагедии работают около 270 человек, а также 50 единиц техники, включая авиацию. Для ликвидации последствий направлены силы из Хакасии. Следователи возбудили уголовное дело пр статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.

Ранее в Енисейском управлении Ростехнадзора сообщили «Интерфаксу», что дамба в Красноярском крае была нелегальной. Никаких документов на нее не поступало, проверки объекта не проводились.