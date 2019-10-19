12 человек погибли при прорыве дамбы в Красноярском крае. События дня. ФАН-ТВ

Прорыв дамбы в Красноярском крае
Прорыв дамбы произошел на реке Сейба Красноярского края. По предварительной информации, погибли 12 человек, есть пострадавшие. О судьбе еще 13 ничего неизвестно. ЧП произошло 19 октября около двух часов ночи по московскому времени в районе поселка Щетинкино. По сообщениям МЧС, прорвалась технологическая дамба, где работала золотодобывающая артель. Река затопила временные общежития. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Беспорядки в Барселоне
Беспорядки продолжаются в центре Барселоны. Накануне прошла одна из массовых акций. Участие в ней приняли свыше 500 тысяч сторонников независимости Каталонии. Протестующие бросали в полицейских петарды, поджигали мусорные баки. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ. Как сообщают местные СМИ, во время беспорядков пострадали около 90 человек. Напомним, протесты в Испании вспыхнули после решения суда по делу каталонских политиков. Они участвовали в организации референдума о независимости. Всех приговорили к тюремным срокам до 13 лет.
Brexit состоится 31 октября?
Brexit состоится 31 октября, даже, если парламент не одобрит сделку. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Это уже не первое подобное заявление. Однако, чем ближе «день икс»», тем увереннее звучат слова Джонсона. Глава правительства Великобритании надеется, что парламент примет решение в пользу достигнутого в четверг соглашения. Голосование состоится уже сегодня, 19 октября.
«Предлагаю всем представить, как это могло бы быть завтра вечером, если бы мы уладили этот вопрос и с уважением отнеслись бы к волеизъявлению граждан. Тогда у нас будет шанс на движение вперед и на установление новых партнерских отношений с нашими европейскими друзьями, на разработку торгового соглашения не только с ЕС, но и с другими странами мира», — подчеркнул Джонсон.
Маск заинтересовался разработкой жителя Краснодара
Илон Маск заинтересовался разработкой жителя Краснодара. Основатель SpaceX и гендиректор Tesla готов рассмотреть его инновацию. Об этом он сообщил во время видеомоста на форуме «Дело за малым!». Один из участников рассказал Маску, что создал более совершенную операционную систему, чем та, которая стоит на Tesla. На это иностранец ответил, что ему интересна разработка. Во время форума почетный гость высоко оценил российское образование и отметил, что в нашей стране много талантов и интересных технологий. Ну, а о находчивости тоже стоит упомянуть. Несколько недель назад у офиса Маска краснодарские бизнесмены разместили баннер с популярной фразой «Kak tebe takoe, Elon Musk?». На нем активисты напечатали QR-код, который вел на сайт форума. На такую находчивость известный разработчик ответил в своем Twitter «Язык хорошо подвешен», а позже согласился участвовать в мероприятии.