12 человек погибли при прорыве дамбы в Красноярском крае. События дня. ФАН-ТВ

Прорыв дамбы в Красноярском крае Прорыв дамбы произошел на реке Сейба Красноярского края. По предварительной информации, погибли 12 человек, есть пострадавшие. О судьбе еще 13 ничего неизвестно. ЧП произошло 19 октября около двух часов ночи по московскому времени в районе поселка Щетинкино. По сообщениям МЧС, прорвалась технологическая дамба, где работала золотодобывающая артель. Река затопила временные общежития. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Беспорядки в Барселоне Беспорядки продолжаются в центре Барселоны. Накануне прошла одна из массовых акций. Участие в ней приняли свыше 500 тысяч сторонников независимости Каталонии. Протестующие бросали в полицейских петарды, поджигали мусорные баки. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ. Как сообщают местные СМИ, во время беспорядков пострадали около 90 человек. Напомним, протесты в Испании вспыхнули после решения суда по делу каталонских политиков. Они участвовали в организации референдума о независимости. Всех приговорили к тюремным срокам до 13 лет.

Brexit состоится 31 октября? Brexit состоится 31 октября, даже, если парламент не одобрит сделку. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Это уже не первое подобное заявление. Однако, чем ближе «день икс»», тем увереннее звучат слова Джонсона. Глава правительства Великобритании надеется, что парламент примет решение в пользу достигнутого в четверг соглашения. Голосование состоится уже сегодня, 19 октября. «Предлагаю всем представить, как это могло бы быть завтра вечером, если бы мы уладили этот вопрос и с уважением отнеслись бы к волеизъявлению граждан. Тогда у нас будет шанс на движение вперед и на установление новых партнерских отношений с нашими европейскими друзьями, на разработку торгового соглашения не только с ЕС, но и с другими странами мира», — подчеркнул Джонсон.