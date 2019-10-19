Журналисты РФ посетили брошенную из-за операции Турции против курдов базу США в Сирии

Дамаск, 19 октября. Российские журналисты впервые посетили брошенную из-за операции Турции против курдских террористов военную базу США в Сирии, которая находится около населенного пункта Умм-Миаль под городом Манбидж, сообщил представитель военной полиции Вооруженных сил России в Сирии.

Российских журналистов во время поездки в Умм-Миаль сопровождали спецназ армии Сирии и российские военные полицейские. Военная база всего несколько дней назад была занята сирийскими бойцами: американские силовики покинули объект, когда Турция начала операцию против курдских террористов «Источник мира». Американцы, спешно покидая базу, успели забрать только оружие и аппаратуру.

Российские военные отметили, что на территории базы под Умм-Миалем есть сторожевая вышка, которая оборудована осветительными фонарями. Вышка защищена заграждением из габионов, которые сделаны из каркасов из проволоки и плотной ткани, а также заполнены песком.

«Внутри военного городка, оборудованного двумя вышками связи и трансформаторными будками, на деревянных помостах размещались несколько пневмокаркасных палаток для личного состава на 15 человек каждая, — приводит слова источника ТАСС. — Есть и склады медицинского имущества. Практически все в рабочем состоянии».

База под Умм-Миалем появилась одновременно с военным объектом в районе населенного пункта Дадат в 2017 году. Проамериканские курды заняли территории, которые ранее принадлежали террористам запрещенного в РФ «Исламского государства»1. На объекте также находились военнослужащие США, которые координировали действия боевых самолетов с передовых позиций. Когда турецкие войска приблизились к базам, американцы покинули эти районы.

Напомним, турецкая операция «Источник мира» против курдских террористов стартовала 9 октября. Анкара нацелена создать на севере Сирии так называемую буферную зону, которая станет «защитным поясом» для границы страны.

Вооруженные курдские формирования под предлогом «освобождения» Сирии от ИГИЛ1 заняли территории в восточной части САР и начали оказывать давление на местных жителей. Курды не вели боевых действий против террористов ИГ1, а предпочитали «договариваться» с ними, входя на занятые ими земли.

17 октября Турция и США договорились о приостановке «Источника мира» на 120 часов с условием того, что курды самостоятельно отойдут от 30-километровой буферной зоны.

1 Организация запрещена на территории РФ.