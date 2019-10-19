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Россия

В Минобороны РФ назвали основную цель созданной по указу Путина военной компании

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В Минобороны РФ назвали основную цель созданной по указу Путина военной компании

Москва, 19 октября. Созданная по указу президента Российской Федерации Владимира Путина Военно-строительная компания (ВСК) призвана вывести военное строительство из коммерческого сектора, а также избавиться от лишних подрядчиков. По словам замминистра обороны Тимура Иванова, у ВСК не будет аналогов в России как по территориальному охвату деятельности, так и по объему функций и задач.

Как отметил Иванов, главная задача состоит в том, чтобы защитить военную стройку от банкротства и ограничительных мер, а также не допустить недобросовестной конкуренции или негативного влияния внешних факторов.

ВСУ позволит довести до 60% объем выполняемых собственными силами работ, уточнил замминистра. Согласно плану, в течение трех месяцев создание ВСК должно завершиться, передает РБК.

 

 

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Источник: РБК
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