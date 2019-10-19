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Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае возросло до 12 человек

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Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае возросло до 12 человек

Красноярск, 19 октября. Двенадцать человек стали жертвами прорыва дамбы в поселке золотодобытчиков в Красноярском крае, сообщает пресс-служба МЧС РФ. Ранее сообщалось об одиннадцати погибших.

На место прорыва дамбы уже вылетел губернатор Красноярского края Александр Усс и глава краевого главка МВД Александр Речицкий.

ЧП случилось около 02.00 по московскому времени в районе поселка Щетинкино Курагинского района. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа из-за разрушения дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Следователи в Красноярском крае возбудили уголовное дело после прорыва дамбы.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в зоне прорыва дамбы находились, по предварительным данным, 76 человек.

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