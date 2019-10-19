Эксперт указал решающую роль РФ в переговорах по судьбе освобожденного от курдов Манбиджа

Москва, 19 октября. Анкара будет обсуждать с Москвой дальнейшую судьбу сирийских городов Манбидж и Кобани, занятых войсками правительства Сирии согласно соглашению, достигнутому с курдскими силами местной самообороны. По мнению военного эксперта издания «Комсомольская правда», ведущего программы «Военное ревю», полковника Михаил Тимошенко, если Турция собирается обсуждать судьбу города Манбидж с Россией, значит роль РФ в этом плане – решающая.

Он указал на важность роли РФ в обсуждении ситуации по недавно освобожденным сирийскими войсками городам. При этом Манбидж в стратегическом плане является одним из самых важных населенных пунктов.

Как отметил Тимошенко, сирийским войскам уже нет смысла выходить из занятого города, однако обсуждать этот вопрос без участия России власти Турции и Сирии не станут, сообщает издание «Слово и Дело».

Напомним, 9 октября Анкара начала антитеррористическую операцию на севере Сирии. Президент Турции заявлял, что главная цель военных действий — уничтожить террористическую угрозу на границе двух стран. В первую очередь речь идет об освобождении приграничных территорий от вооруженных арабо-курдских формирований, в том числе «Демократических сил Сирии» (SDF) — Анкара считает их связанными с признанной в Турции террористической Рабочей партией Курдистана.

17 октября в ходе переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майкла Пенса было достигнуто соглашение, по которому Турция на 120 часов приостанавливает на севере Сирии проведение своей контртеррористической операции «Источник мира», для того чтобы курдские боевики отошли из планируемой тридцатикилометровой «безопасной зоны».