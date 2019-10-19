Гигантский астероид приближается к Земле

Москва, 19 октября. Центр исследования околоземных орбит NASA предупредил о приближении к Земле астероида диаметром в километр.

По данным NASA, масштабный космический объект диаметром от 400 метров до одного километра приблизится на минимальное расстояние к нашей планете 25 октября около 20 часов по московскому времени. Специалисты утверждают, что сближение с астероидом не представляет опасности для землян, поскольку он пройдет на расстоянии, равном 0,04 астрономической единицы (одна астрономическая единица равна расстоянию от Земли до Солнца) или 16 радиусов орбиты Луны.

Астероид относится к группе «Аполлонов», он был обнаружен в 1998 году.

Как пишут «Известия» со ссылкой на Институт прикладной астрономии РАН, опасным для Земли может считаться объект, который приблизится к нашей планете на расстояние меньше одного радиуса лунной орбиты — это около 384 тысяч километров.