Стало известно, сколько человек находились в зоне прорыва дамбы под Красноярском

Красноярск, 19 октября. Число погибших на золотодобывающей артели в Красноярском крае после прорыва дамбы возросло до 11 человек. Как стало известно Федеральному агентству новостей, затоплено два рабочих общежития временного типа в населенном пункте Щетинкино. В зоне прорыва дамбы находились, по предварительным данным, 76 человек.

На данный момент точное количество пропавших неизвестно.

МЧС России направляет дополнительные группы спасателей для ликвидации последствий прорыва дамбы в Красноярском крае из соседних регионов.