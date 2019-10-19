Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Стало известно, сколько человек находились в зоне прорыва дамбы под Красноярском

49
0 Оставить комментарий

Стало известно, сколько человек находились в зоне прорыва дамбы под Красноярском

Красноярск, 19 октября. Число погибших на золотодобывающей артели в Красноярском крае после прорыва дамбы возросло до 11 человек. Как стало известно Федеральному агентству новостей, затоплено два рабочих общежития временного типа в населенном пункте Щетинкино. В зоне прорыва дамбы находились, по предварительным данным, 76 человек.

На данный момент точное количество пропавших неизвестно.

МЧС России направляет дополнительные группы спасателей для ликвидации последствий прорыва дамбы в Красноярском крае из соседних регионов.

 

 

 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров