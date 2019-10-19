Перемирие позволит Сирии вернуть занятые курдскими боевиками земли, уверен эксперт

Москва, 19 октября. Политтехнолог Наталия Елисеева заявила, что временное перемирие в Сирии позволит Дамаску вернуть земли, занятые курдскими боевиками на северо-востоке страны.

В четверг в ходе переговоров между Турцией и США было достигнуто соглашение о 120-часовом прекращении огня на северо-востоке Сирии, где Анкара проводит антитеррористическую операцию. В течение этого времени курдские боевики должны покинуть 30-километровую зону вдоль сирийско-турецкой границы, сдать тяжелые вооружения и разрушить свои укрепления. В обратном случае Турция пообещала возобновить военные действия вплоть до полной зачистки региона от террористов.

Курдские бандиты, официально поддержав соглашение о прекращении огня, нарушили его уже через несколько часов, обстреляв населенные пункты в районе Рас-аль-Айна. По мнению экспертов, это свидетельствует о несогласованности действий вооруженных формирований курдов, о конфликте между различными курдскими объединениями, что может привести к успешному окончанию военной операции Анкары.

Елисеева, как пишет «Инфореактор», подтвердила, что временное перемирие выгодно Дамаску, который планомерно возвращает под свой контроль населенные пункты на северо-востоке страны, где силы Сирийской Арабской армии встречают как освободителей.

«Стоит уточнить — соглашение о приостановке операции распространяется лишь на треть контролируемой курдами приграничной зоны. Его действие не выгодно как Турции, так и курдам, так как в контексте нынешнего положения в САР означает проигрыш. Де-факто лишь сирийская сторона воспользовалась ситуацией и взяла под контроль ряд населенных пунктов», — констатировала эксперт.

Она отметила, что курдские боевики пытаются вернуть конфликт в стадию эскалации, чтобы добиться пересмотра действующих договоренностей.

Операция Турции «Источник мира» на северо-востоке Сирии началась 9 октября. Анкара ставит своей целью зачистить приграничные территории от бандитов, установивших здесь жесткие порядки в отношении местного арабо-суннитского населения и создавших «террористический коридор», где пользуются свободой боевики ИГ1 (запрещена в РФ), а признанная в Турции террористической «Рабочая партия Курдистана» получает вооружения и новых сторонников.

Действия Анкары направлены на достижение стабильности и мира в регионе. По завершении операции здесь планируется создать «зону безопасности», куда могут быть перемещены сирийские граждане, бежавшие от войны на территорию Турции.

Ранее «Известия» сообщили, что ситуация в Сирии станет главной темой встречи президента России Владимира Путина с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая состоится 22 октября в Сочи.

1 Организация запрещена на территории РФ.