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Перемирие позволит Сирии вернуть занятые курдскими боевиками земли, уверен эксперт

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Перемирие позволит Сирии вернуть занятые курдскими боевиками земли, уверен эксперт

Москва, 19 октября. Политтехнолог Наталия Елисеева заявила, что временное перемирие в Сирии позволит Дамаску вернуть земли, занятые курдскими боевиками на северо-востоке страны.

В четверг в ходе переговоров между Турцией и США было достигнуто соглашение о 120-часовом прекращении огня на северо-востоке Сирии, где Анкара проводит антитеррористическую операцию. В течение этого времени курдские боевики должны покинуть 30-километровую зону вдоль сирийско-турецкой границы, сдать тяжелые вооружения и разрушить свои укрепления. В обратном случае Турция пообещала возобновить военные действия вплоть до полной зачистки региона от террористов.

Курдские бандиты, официально поддержав соглашение о прекращении огня, нарушили его уже через несколько часов, обстреляв населенные пункты в районе Рас-аль-Айна. По мнению экспертов, это свидетельствует о несогласованности действий вооруженных формирований курдов, о конфликте между различными курдскими объединениями, что может привести к успешному окончанию военной операции Анкары.

Перемирие позволит Сирии вернуть занятые курдскими боевиками земли, уверен эксперт

Елисеева, как пишет «Инфореактор», подтвердила, что временное перемирие выгодно Дамаску, который планомерно возвращает под свой контроль населенные пункты на северо-востоке страны, где силы Сирийской Арабской армии встречают как освободителей.

«Стоит уточнить — соглашение о приостановке операции распространяется лишь на треть контролируемой курдами приграничной зоны. Его действие не выгодно как Турции, так и курдам, так как в контексте нынешнего положения в САР означает проигрыш. Де-факто лишь сирийская сторона воспользовалась ситуацией и взяла под контроль ряд населенных пунктов», — констатировала эксперт.

Она отметила, что курдские боевики пытаются вернуть конфликт в стадию эскалации, чтобы добиться пересмотра действующих договоренностей.

Перемирие позволит Сирии вернуть занятые курдскими боевиками земли, уверен эксперт

Операция Турции «Источник мира» на северо-востоке Сирии началась 9 октября. Анкара ставит своей целью зачистить приграничные территории от бандитов, установивших здесь жесткие порядки в отношении местного арабо-суннитского населения и создавших «террористический коридор», где пользуются свободой боевики ИГ1 (запрещена в РФ), а признанная в Турции террористической «Рабочая партия Курдистана» получает вооружения и новых сторонников.

Действия Анкары направлены на достижение стабильности и мира в регионе. По завершении операции здесь планируется создать «зону безопасности», куда могут быть перемещены сирийские граждане, бежавшие от войны на территорию Турции.

Ранее «Известия» сообщили, что ситуация в Сирии станет главной темой встречи президента России Владимира Путина с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая состоится 22 октября в Сочи.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: «Инфореактор»
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