Медведев рассказал об ответных мерах в случае размещения баз НАТО вблизи границ России

Москва, 19 октября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва будет отвечать политически и в «военном смысле» на размещение баз НАТО у российских границ.

По словам Медведева, стремление НАТО размещать свои военные базы как можно ближе к российским границам «не может вызывать положительных эмоций».

«Никто не отрицает, что у России тоже есть свои интересы, связанные с обеспечением ее безопасности. Мы крупная страна, и желание понатыкать базы НАТО в нашем непосредственном окружении не может у нас вызывать положительных эмоций. Мы всегда отвечали на это и будем отвечать — политически и в военном смысле», — заявил российский премьер в интервью сербской газете «Вечерние новости».

Ранее RT сообщил, что страны Балтии призывают к расширению сотрудничества с США и НАТО, параллельно позволяя себе делать регулярные антироссийские высказывания. Так, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал к расширению военного сотрудничества с Соединенными Штатами в рамках «стремления к коллективной обороне и укреплению трансатлантических отношений». По словам Рейнсалу, партнерство с Вашингтоном входит в число «главных направлений внешней политики Эстонии».

Тем не менее США едва ли рассматривают прибалтийские государства в качестве ключевых союзников в Восточной Европе, делая основную ставку на Польшу. В сентябре стало известно, что командование американскими войсками на восточном фланге НАТО переносится из Германии в Польскую республику. Ранее Вашингтон и Варшава подписали новую декларацию, предусматривающую размещение увеличенного контингента войск США в Польше.

Эксперты полагают, что за этим может последовать размещение в Восточной Европе запрещенных ранее договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вооружений. Действия Вашингтона, указывают специалисты, свидетельствуют, что США стремятся вести диалог с Россией с позиции силы без оглядки на рост военной напряженности на европейском континенте.