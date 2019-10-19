Появились подробности ЧП в Красноярском крае, где прорвало дамбу

Красноярск, 19 октября. В поселке Щетинкино Курагинского района Красноярского края произошел прорыв дамбы. По предварительной информации, волна селевого потока достигала высоты порядка четырех метров.

«Есть прорыв дамбы технической, выше поселка старателей, порядка четырех метров была волна, селевой поток», — сообщил журналистам источник во властных структурах региона.

В настоящее время в пострадавшем поселке, который находится в тайге, около пяти градусов мороза. Поселок имеет проблемы со связью по причине сильной удаленности от населенных пунктов.

На данный момент известно, что жертвами случившегося стали десять человек, судьба еще 15 человек неизвестна. ЧП случилось примерно в 02.00 по московскому времени. В пресс-службе МЧС России сообщили, что группировка по ликвидации последствий прорыва дамбы увеличена до 270 человек.