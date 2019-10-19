Число погибших при прорыве дамбы под Красноярском возросло до десяти

Красноярск, 19 октября. По меньшей мере десять человек погибли при прорыве дамбы в Красноярском крае, судьба еще пятнадцати остается неизвестной.

Как сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю, число жертв прорыва технологической дамбы на реке Сейба возросло до десяти. Спасатели ищут еще 15 рабочих золотодобывающей артели, пропавших без вести в результате чрезвычайного происшествия.

Напомним, ЧП произошло около двух часов ночи по московскому времени, когда в районе поселка Щукино прорвало дамбу, в результате чего затопленными оказались два временных рабочих общежития.

По данным ведомства, 19 человек получили различные травмы. К месту прорыва из ближайшего города Артемовск (60 км) направлены все аварийно-спасательные службы. В главке МЧС России по Красноярскому работает оперативный штаб, на место происшествия выехала оперативная группа. Всего задействовано 41 человек и 12 единиц техники. В готовность приведена аэромобильная группировка в количестве 200 человек, а также два вертолета Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС.