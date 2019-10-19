Военный эксперт указал, что курды «легли» под США, лишив себя возможной автономии в Сирии

Москва, 19 октября. Военный эксперт Игорь Коротченко считает, что курдские боевики, пользуясь покровительством Вашингтона, лишили себя шансов на автономию.

По словам Коротченко, курды-радикалы, терроризирующие местное суннитское население на севере Сирии, должны пойти на условия Дамаска, который вполне обоснованно отказывает им в автономии.

Ранее советник сирийского лидера Башара Асада по политическим вопросами Бусейна Шаабан сообщила, что правительство Сирии вообще не рассматривает вопрос о предоставлении автономии курдам, поскольку для этого нет никаких оснований. Она напомнила, что в Сирийской Арабской Республике проживает множество этнических и религиозных групп, и курды не составляют большинства ни в одном из регионов. Шаабан подчеркнула, что Дамаск ценит большинство курдов как «драгоценную часть» сирийского общества, но курды-радикалы из вооруженных формирований действуют вразрез с государственными интересами Сирии.

Коротченко высказал мнение, что курдам стоило поднимать вопрос об автономии, когда они захватили территории вдоль сирийско-турецкой границы, но они предпочли «лечь» под американцев и сегодня момент уже упущен.

«Сейчас новая политическая реальность, правила игры теперь будет диктовать Дамаск. В настоящее время они бегут из районов, где до недавних пор полностью контролировали ситуацию, и о курдской автономии сирийские руководители и слушать не хотят. Условия таковы, что курды, которых «кинули» американцы, должны интегрироваться в САР на условиях Дамаска. Они озвучены — никакой курдской автономии не будет», — приводит слова эксперта «НьюИнформ».

9 октября Турция начала на северо-востоке Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», направленную на зачистку приграничных территорий от вооруженных курдских формирований. Во время войны курды захватили эти районы под предлогом борьбы с ИГ1 (запрещена в РФ). Пользуясь покровительством США, курдские боевики сотрудничали с террористами-радикалами, дискриминировали, убивали и грабили местное население, а также подпитывали «Рабочую партию Курдистана», признаваемую Анкарой террористической организацией, живой силой и вооружениями.

Турецкая армия постепенно вытесняет курдов из региона, передавая населенные пункты под контроль сирийских и российских сил. В дальнейшем здесь планируется создать «зону безопасности», куда могут быть перемещены граждане Сирии, бежавшие в Турцию от войны.

Ранее RT сообщил, что США перед началом операции «Источник мира» вывезли с северо-востока Сирии всех членов ИГ (запрещена в РФ) уйгурского происхождения.

1 Организация запрещена на территории РФ.