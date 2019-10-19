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Шесть человек погибли, еще 14 пострадали из-за прорыва дамбы в Красноярском крае

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Шесть человек погибли, еще 14 пострадали из-за прорыва дамбы в Красноярском крае

Красноярск, 19 октября. Два рабочих общежития оказались затоплены из-за прорыва дамбы на реке Сейба в Красноярском крае, сообщается об одном погибшем.

По данным ГУ МЧС по Красноярскому краю, ЧП произошло около двух часов ночи по московскому времени. В районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края прорвало технологическую дамбу на реке Сейба, где работала золотодобывающая артель. В результате затопленными оказались два временных рабочих общежития.

По предварительным данным, шесть человек погибли, судьба еще десятерых остается неизвестной.

Сообщается также о 14 пострадавших. МЧС уточняет, что к месту происшествия направлены силы и средства из ближайшего города Артемовска, это десять человек личного состава и три единицы техники. Аэромобильная группировка ведомства в составе пяти вертолетов и 200 человек приведена в состояние готовности.

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Источник: РИА Новости
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