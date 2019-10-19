Медведев заявил, что европейцы устали от попыток США доминировать в Европе

Москва, 19 октября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что США наносят вред, пытаясь доминировать в Европе, а сами европейцы уже устали от устремлений Вашингтона.

В интервью сербской газете «Вечерние новости» Медведев заявил, что Соединенные Штаты действуют по всему миру, преследуя исключительно собственные интересы.

«США нравится только то, что придумывают в кабинетах Белого дома, а также Госдепартамента, нравятся только те идеи, которые ведут к экономическому благосостоянию Соединенных Штатов. Они всячески это продвигают, это не секрет. Отсюда заявления о том, что Россия ту или иную сторону поддерживает или какой-то вред наносит», — отметил российский премьер.

По его мнению, попытки Вашингтона доминировать на всех континентах приносят ощутимый вред.

«Основной вред приносят как раз устремления США доминировать во всем мире, в том числе на Балканах и в Европе. Кстати, от этих желаний устали и в самой Европе», — подчеркнул он.

В качестве примера Медведев привел усилия Соединенных Штатов по навязыванию европейцам американского оружия и газа.

«Современные американские власти говорят: «Вы мало на оружие тратите, покупайте наше оружие. Вы газ покупаете у России. Хотя Россия вроде бы близко к Европе, а Америка далеко, вы должны наш газ покупать, прежде всего сжиженный природный газ, поэтому откажитесь от «Северного потока — 2», прекратите работу по «Турецкому потоку»… Ну и так далее», — пояснил Медведев.

В субботу Дмитрий Медведев посетит Сербию, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.

Как пишет RT, ранее Медведев заявил о непригодности формата «большой восьмерки» для решения мировых проблем, подчеркнув ключевую роль ООН.