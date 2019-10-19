Военный эксперт напомнил о неудачах США в Сирии на фоне операции против курдов

Москва, 19 октября. Военный эксперт Сергей Хатылев рассказал о неудачах США и напомнил о роли России в урегулировании ситуации в Сирии.

Хатылев, ранее возглавлявший зенитно-ракетные войска командования специального назначения ВВС РФ, отметил, что Россия всегда будет влиять на ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, которые приводит «Политэксперт», Москва сегодня действует в Сирийской Арабской Республике «между трех огней» — Турцией, Сирией и США. Российские военнослужащие находятся на сирийской территории на законных основаниях, по просьбе официальных властей страны, тогда как Соединенные Штаты пребывали там незаконно, пытаясь «наводить порядок» в собственных интересах и действуя насильственными методами.

Эксперт напомнил, что после заключения недавнего соглашения между Турцией и США о временном прекращении огня на северо-востоке Сирии Вашингтон незамедлительно объявил его собственным «великим достижением».

«То, что США заявили, что после вчерашних переговоров спасли миллион жизней — это они поскромничали, конечно. Они должны были сказать, что родили весь мир. Они способствовали накалу ситуации, а потом ушли, уничтожив свои базы. Американцы почувствовали, что проиграли», — подчеркнул Хатылев.

Он отметил, что Соединенные Штаты далеко не в лучшем положении как в Сирии, так и в Афганистане. По его словам, Вашингтон планировал «цветные революции» в Казахстане и Узбекистане, но этого сделать не удалось.

Вместе с тем Россия, как указал Хатылев, всегда будет отстаивать свои геополитические интересы на Ближнем Востоке, влияя на ключевые решения, принимаемые на этой территории.

«Россия будет там присутствовать всегда, и от нашего слова и наших действий будет зависеть обстановка. Зримо или незримо. Наши посылы и наши действия всегда будут иметь большое значение в этом регионе», — заключил эксперт.

Антитеррористическая операции Турции «Источник мира» началась на северо-востоке Сирии 9 октября. Анкара заявила, что ее главной целью является зачистка приграничной территории от курдских боевиков, дискриминирующих местное суннитское население и создавших коридоры, по которым в Турцию попадают боевики и вооружения для «Рабочей партии Курдистана».

Итогом операции должно стать создание тридцатикилометровой буферной «зоны безопасности», куда могут быть переселены сирийские граждане, бежавшие в Турцию во время войны в Сирии.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон поставил под сомнение состоятельность НАТО из-за операции «Источник мира».