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Москва обратила внимание на проблему русского языка в ООН

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Москва обратила внимание на проблему русского языка в ООН

Москва, 19 октября. Секретариат ООН уделяет недостаточно внимания распространению информации на официальных языках ООН, в том числе на русском, заявил официальный представитель постпредства России при всемирной организации Федор Стржижовский.

«Обеспокоенность вызывает то, что ряд «отстающих» редакций не только не догоняют лидеров, но и вообще показывают критически низкие результаты с точки зрения динамики увеличения пользователей и откликов на контент», — цитирует слова Стржижовского RT.

Дипломат подчеркнул, что секретариат ООН «не уделял достаточного внимания развитию русской службы новостей».

Москва обратила внимание на проблему русского языка в ООН

Отметим, летом этого года возглавлявший МИД Украины Павел Климкин предложил ООН закрепить украинский язык в качестве официального. Тогда он возмутился тем фактом, что представитель России выступает с трибуны ООН с речью на русском языке. При этом сам же Климкин напомнил, что при создании ООН в 1945 году Устав организации был издан в том числе и на русском, а в 1946 году он стал одним из официальных языков организации. 

Однако, по мнению Климкина, русский язык в стенах штаб-квартиры неуместен, поскольку уже не существует СССР как одного из основателей всемирной организации.

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Источник: RT
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