Москва обратила внимание на проблему русского языка в ООН

Москва, 19 октября. Секретариат ООН уделяет недостаточно внимания распространению информации на официальных языках ООН, в том числе на русском, заявил официальный представитель постпредства России при всемирной организации Федор Стржижовский.

«Обеспокоенность вызывает то, что ряд «отстающих» редакций не только не догоняют лидеров, но и вообще показывают критически низкие результаты с точки зрения динамики увеличения пользователей и откликов на контент», — цитирует слова Стржижовского RT.

Дипломат подчеркнул, что секретариат ООН «не уделял достаточного внимания развитию русской службы новостей».

Отметим, летом этого года возглавлявший МИД Украины Павел Климкин предложил ООН закрепить украинский язык в качестве официального. Тогда он возмутился тем фактом, что представитель России выступает с трибуны ООН с речью на русском языке. При этом сам же Климкин напомнил, что при создании ООН в 1945 году Устав организации был издан в том числе и на русском, а в 1946 году он стал одним из официальных языков организации.

Однако, по мнению Климкина, русский язык в стенах штаб-квартиры неуместен, поскольку уже не существует СССР как одного из основателей всемирной организации.