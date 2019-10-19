Жигунов вслед за квартирой может лишиться бани и гаража

Москва, 19 октября. Заслуженный артист РФ Сергей Жигунов может вслед за квартирой лишиться гаража и бани из-за просроченных выплат банку.

Ране стало известно, что актер и продюсер Сергей Жигунов лишился квартиры из-за долгов. Как сообщает KP.Ru, передача квартиры банку не покрыла огромный долг: Жигунов должен еще не менее 20 миллионов рублей.

По данным издания, банкиры «присматриваются» к обстановке квартиры на Мосфильмовской улице в Москве. В квартире осталась бытовая техника, мебель, компьютеры, кухня.

Ранее Жигунова известили, что все имущество с квартиры, отданной банкирам, он может забрать. Однако ответа от артиста не последовало, поэтому имущество на сумму около полумиллиона рублей отписали финансистам.

В ближайшее время актер может лишиться своего имущества во Владимирской области. Речь идет о пяти земельных участках, доме, бане и гараже.

Официальных комментариев от актеров в СМИ до сих пор не было. Сергей Жигунов комментариев не дает. Его мать заявила журналистам, что он запретил ей говорить на эту тему.

Как сообщалось ранее, «Нокссбанк» в 2018 году обратился в Останкинский районный суд Москвы с иском к Жигунову. Оказалось, актер пять лет назад взял кредит, но в срок деньги не вернул. Вместе с пенями и процентами долг составил 38 миллионов рублей. «Нокссбанк» выиграл дело. Жигунову дали отсрочку до января, однако и после этого компания артиста долг не выплатила.

Вскоре судебные приставы арестовали однокомнатную квартиру артиста на Мосфильмовской.