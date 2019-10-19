Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Жигунов вслед за квартирой может лишиться бани и гаража

511
0 Оставить комментарий

Жигунов вслед за квартирой может лишиться бани и гаража

Москва, 19 октября. Заслуженный артист РФ Сергей Жигунов может вслед за квартирой лишиться гаража и бани из-за просроченных выплат банку. 

Ране стало известно, что актер и продюсер Сергей Жигунов лишился квартиры из-за долгов. Как сообщает KP.Ru, передача квартиры банку не покрыла огромный долг: Жигунов должен еще не менее 20 миллионов рублей.

По данным издания, банкиры «присматриваются» к обстановке квартиры на Мосфильмовской улице в Москве. В квартире осталась бытовая техника, мебель, компьютеры, кухня.

Ранее Жигунова известили, что все имущество с квартиры, отданной банкирам, он может забрать. Однако ответа от артиста не последовало, поэтому имущество на сумму около полумиллиона рублей отписали финансистам.

В ближайшее время актер может лишиться своего имущества во Владимирской области. Речь идет о пяти земельных участках, доме, бане и гараже. 

Официальных комментариев от актеров в СМИ до сих пор не было. Сергей Жигунов комментариев не дает. Его мать заявила журналистам, что он запретил ей говорить на эту тему.

Жигунов вслед за квартирой может лишиться бани и гаража

Как сообщалось ранее, «Нокссбанк» в 2018 году обратился в Останкинский районный суд Москвы с иском к Жигунову. Оказалось, актер пять лет назад взял кредит, но в срок деньги не вернул. Вместе с пенями и процентами долг составил 38 миллионов рублей. «Нокссбанк» выиграл дело. Жигунову дали отсрочку до января, однако и после этого компания артиста долг не выплатила.

Вскоре судебные приставы арестовали однокомнатную квартиру артиста на Мосфильмовской.

infox - new
Источник: KP.Ru
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров