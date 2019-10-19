Медведев указал на недопустимость ревизии итогов Второй мировой войны

Москва, 19 октября. Премьер-министр РФ заявил, что ревизия итогов Второй мировой войны недопустима, а популярный на Западе тезис о том, что Европу освободили США, является неприемлемой трактовкой.

В интервью сербской газете «Вечерние новости» Медведев подчеркнул, что необходимо противостоять попыткам занизить заслуги СССР и его союзников в борьбе с фашизмом.

«Людям моего поколения и вашего поколения казалось, что никакой ревизии быть не может. Можно по-разному оценивать что-то, можно даже быть в разных лагерях. Но черное надо называть черным, фашизм — это фашизм. Нужно помнить о том, кто принес самую высокую цену на алтарь Победы», — заявил премьер.

Он напомнил, что и раньше предпринимались попытки переписать историю, но сегодня, по его словам, определенные силы пытаются «переписать исторический тренд, повернуть все вспять».

«Тот союз, который у нас был, и та совместная борьба, которую мы вели, — это не должно подвергаться никаким сомнениям. К сожалению, в ряде стран поставлены на поток не соответствующие историческим фактам гипотезы о том, кто начал, кто чему способствовал, кто в итоге победил и как можно интерпретировать эти события. Все это для того, чтобы заслонить главное: для чего люди вообще боролись и отдавали свою жизнь», — сказал Медведев.

Такая ситуация, отметил он, приводит зачастую к неприемлемым трактовкам и распространению ложных знаний.

«Некоторые школьники в Европе всерьез утверждают, что Европу освобождали США. Но мы же знаем, что это не так, что Европа была освобождена в значительной степени усилиями СССР, конечно, при поддержке союзников. Но вот сейчас это стало уже общим местом», — заявил глава правительства РФ.

По мнению Медведева, гражданскому обществу России и Сербии нужно сплотиться в противостоянии попыткам ревизии итогов самой страшной войны в истории человечества.

В субботу российский премьер посетит Сербию, где примет участие в мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Белграда.

Ранее «Газета.ру» привела слова президента Сербии Александра Вучича, который заявил, что для его страны огромная честь пригласить Россию на годовщину освобождения сербской столицы от немецко-фашистских захватчиков.