Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Медведев назвал главное отличие России от США

93
0 Оставить комментарий

Медведев назвал главное отличие России от США

Москва, 19 октября. Россия, в отличие от США, стремится к дружественным отношениям со всеми странами вне зависимости от их принадлежности к военным блокам, заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев.

В интервью сербской газете «Вечерние новости», Медведев отметил «безудержное, абсолютно ничем не лимитированное» желание Соединенных Штатов доминировать во всем мире.

«А мы в этом смысле всегда занимали, на мой взгляд, взвешенную позицию. Она заключается в том, что мы хотим дружить со всеми странами», — заявил Медведев.

При этом он добавил, что у России складываются «нормальные отношения с государствами, которые расположены на Балканах», вне зависимости от их принадлежности к военным блокам.

По словам премьер-министра РФ, печально осознавать тот факт, что некоторые страны, «находятся в фарватере агрессивной политики США». 

Медведев назвал главное отличие России от США

Отметим, ранее новый посол Сербии в Москве Мирослав Лазански выразил надежду на то, что Европейский союз осознает ошибочность введения санкций против России и снимет их. Он напомнил о словах президента своей страны Александра Вучича, заявившего, что Белград не введет санкции против Москвы вне зависимости от любого давления.

infox - new
Источник: Вечерние новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров