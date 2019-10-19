Медведев назвал главное отличие России от США

Москва, 19 октября. Россия, в отличие от США, стремится к дружественным отношениям со всеми странами вне зависимости от их принадлежности к военным блокам, заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев.

В интервью сербской газете «Вечерние новости», Медведев отметил «безудержное, абсолютно ничем не лимитированное» желание Соединенных Штатов доминировать во всем мире.

«А мы в этом смысле всегда занимали, на мой взгляд, взвешенную позицию. Она заключается в том, что мы хотим дружить со всеми странами», — заявил Медведев.

При этом он добавил, что у России складываются «нормальные отношения с государствами, которые расположены на Балканах», вне зависимости от их принадлежности к военным блокам.

По словам премьер-министра РФ, печально осознавать тот факт, что некоторые страны, «находятся в фарватере агрессивной политики США».

Отметим, ранее новый посол Сербии в Москве Мирослав Лазански выразил надежду на то, что Европейский союз осознает ошибочность введения санкций против России и снимет их. Он напомнил о словах президента своей страны Александра Вучича, заявившего, что Белград не введет санкции против Москвы вне зависимости от любого давления.