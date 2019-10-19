Помпео надеется на выполнение курдами условий соглашения по Сирии в ближайшие часы

Брюссель, 19 октября. США рассчитывают на выполнение Турцией и курдскими боевиками условий соглашения о перемирии на северо-востоке Сирии в течение ближайших часов и дней, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Прекращение огня начало действовать после распространения заявления, прошло уже примерно 24 часа. Надеюсь, что мы сможем продолжать выполнять перемирие. Сегодня была некоторая активность», — заявил Помпео журналистам по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

При этом он отметил и «позитивную активность». Речь идет о начале процесса координации безопасного вывода боевиков курдских сил YPG (силы самообороны сирийских курдов) из зон, контролируемых Турцией. Помпео выразил надежду, что «турецкая сторона и курды всерьез воспримут обязательства, которые они взяли» на себя.

«И мы достигнем буквально в течение 96 часов обязательств, которые были указаны в параграфах соглашения», — заявил Помпео.

Госсекретарь также призвал страны Евросоюза забрать боевиков, которые были захвачены в Сирии.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что его проинформировали о готовности некоторых европейских лидеров впервые принять террористов группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), которые прибыли в Сирию из их государств. По его словам, возвращение боевиков на родину в Европу должно быть осуществлено после того, как США «схватят их».

Девятого 9 октября Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии, направленную против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ, сообщала «Газета.ру».

17 октября Турция и США договорились о приостановке операции на 120 часов. За это время курдские террористы должны отойти от планируемой 30-километровой буферной зоны. В противном случае Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

После начала операции Турции курдские боевики объявили, что прекращают охранять тюрьмы, где содержатся боевики ИГ. В последствии стало известно, что курды из «Отрядов народной самообороны» (YPG) выпустили из тюрем 750 террористов ИГ. В пятницу сообщалось, что турецкие военные захватили 195 из них.

В Минобороны РФ ранее выразили опасения, что утрата контроля над центрами содержания террористов ИГ из-за операции Турции против курдских боевиков грозит обострением обстановки в регионе. Возможный выход террористов на свободу может спровоцировать резкое ухудшение обстановки во всем Ближневосточном регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.