Курды не смогут добиться права на создание автономии на территории Сирии — эксперт

Москва, 19 октября. Эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Егорченков считает, что курды не смогут добиться создания автономии на территории Сирии.

По мнению Егорченкова, курдские боевики навсегда потеряли возможность добиться права на создание национальной автономии на сирийской земле, поскольку и официальный Дамаск, и проводящая антитеррористическую операцию на северо-востоке страны Турция заинтересованы в сохранении территориальной целостности Сирии.

Как пишет «ПолитРоссия», в четверг советник сирийского президента по политическим вопросам Бусейна Шаабан заявила, что Дамаск не намерен рассматривать вопрос о предоставлении курдам автономии, как это произошло в Ираке, где был образован Иракский Курдистан. Шабан отметила, что для этого нет никаких оснований, поскольку доля коренного курдского населения в сирийских регионах низка.

По ее словам, в Сирии проживает множество этнических и религиозных групп, и большинство курдов являются важной частью сирийского общества. Это не относится к радикалам, которые ведут подрывную деятельность, противоречащую государственным интересам.

Егорченков подчеркивает, что сегодня нет никаких предпосылок к тому, чтобы позиция Дамаска в отношении автономии курдов изменилась.

«Никаких причин, чтобы поднимать вопрос создания Курдистана, у Дамаска нет и не предвидится. Сохранение территориальной целостности Сирии — одна из главных задач, которую Башар Асад преследует на протяжении восьми лет войны. И сейчас было бы неразумно менять свои приоритеты. Так что этот вопрос закрыт раз и навсегда», — заявил эксперт.

Он отметил, что вопрос автономии является предметом спекуляции для части радикально настроенных курдских боевиков, захвативших несколько лет назад северо-восточную часть Сирии, где исторически проживали арабы-сунниты. Там курды установили собственную диктатуру, терроризируя и дискриминируя местных жителей. Последний инцидент произошел в середине октября, когда лидеры курдских вооруженных формирований объявили о принудительной мобилизации всех местных мужчин в возрасте до 42 лет, чтобы использовать их в ходе боевых действий против Турции. Такую же тактику ранее демонстрировали террористы ИГ1 (запрещена на территории РФ).

Явная террористическая направленность деятельности курдов на севере Сирии вынудила Турцию начать операцию «Источник мира». Таким образом Анкара пытается обеспечить собственную безопасность и защитить мирных жителей.

«Асад стремится сохранить территориальную целостность Сирии и Эрдоган этому не мешает. Основные цели турецкой операции заключаются лишь в том, чтобы обезопасить свою границу и предотвратить появление на своей территории курдских вооруженных формирований. Для этого они хотят создать тридцатикилометровую зону безопасности, за пределы которой намерены вытеснить курдов. Это вполне объяснимое желание», — рассказал Егорченков.

Антитеррористическая операция «Источник мира» началась 9 октября. Как неоднократно заявляла Анкара, ее цель состоит в зачистке территории вдоль сирийско-турецкой границы от курдских бандитов и примкнувших к ним боевиков ИГ (запрещена в РФ). Контроль над населенными пунктами в зоне проведения операции устанавливают и подразделения Сирийской арабской армии, которые местные жители встречают как освободителей.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган исключил возможность стычки турецких и сирийских военных в зоне проведения антитеррористической операции.

1 Организация запрещена на территории РФ.