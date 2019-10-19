Захарова оценила слова посла Китая об украинцах в Гонконге

Москва, 19 октября. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова посла КНР в России о желании протестующих в Гонконге «жить как на Украине».

На своей странице в Facebook Захарова напомнила, что посол КНР в России посмеялся над желанием протестующих в Гонконге «жить как на Украине».

«Ему стало бы еще смешнее, если бы он регулярно смотрел и читал украинские СМИ, в которых на полном серьезе обсуждают перспективу «жить как в Сингапуре», — отметила Захарова.

В пятницу посол Чжан Ханьхуэй сообщил журналистам, что ситуация в Гонконге во многом осложняется тем, что международные силы грубо вмешиваются в происходящее и мешают урегулированию. По его словам, там появились «украинские элементы», которые приезжают в страну, чтобы делиться протестным опытом.

«Вроде бы они ездят, чтобы передавать их опыт гонконгцам. А те говорят: «Мы хотим так жить, как украинцы». Видите, как смешно?», — сказал посол.

Ранее Захарова обратила внимание на то, что РФ и КНР видят «руку одного мастера как на территории России, так и на территории Китая в контексте вмешательства во внутренние дела». Она рассказала, что Москва и Пекин обменялись данными по анализу информационных материалов. Выяснилось, что в ходе вмешательства во внутренние дела РФ и КНР применялись механизмы НАТО, а также целого ряда западных государств.

Митинги протеста в Гонконге продолжаются с начала июня — поводом стало решение городских властей изменить местный закон об экстрадиции так, чтобы подозреваемых можно было выдавать по запросу в материковый Китай. Сначала акции были мирными, но впоследствии стали заканчиваться актами вандализма.

Напомним, об одинаковых признаках вмешательства во внутренние дела России и КНР Федеральное агентство новостей ранее рассказывало в своем специальном расследовании «Анатомия протеста 2019». Как выяснило ФАН, массовые беспорядки, прошедшие в Гонконге и в Москве в 2019 году, были организованы по одной и той же схеме.