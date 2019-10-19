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Джонсон заявил, что Brexit состоится 31 октября вне зависимости от решения парламента

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Джонсон заявил, что Brexit состоится 31 октября вне зависимости от решения парламента

Лондон, 19 октября. Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Brexit состоится 31 октября даже в случае отказа парламента одобрить сделку.

Джонсон подтвердил, что Великобритания выйдет из состава Европейского союза до конца октября в рамках соглашения, достигнутого по итогам переговоров между Лондоном и Брюсселем.

«Да, я считаю, мы должны покинуть ЕС 31 октября. Мы покинем Евросоюз 31 октября», — приводит ТАСС слова британского премьера.

Глава правительства Великобритании выразил надежду, что члены парламента примут решение в пользу достигнутого в четверг соглашения по Brexit.

«Предлагаю всем представить, как это могло бы быть завтра вечером, если бы мы уладили этот вопрос и с уважением отнеслись бы к волеизъявлению граждан. Тогда у нас будет шанс на движение вперед и на установление новых партнерских отношений с нашими европейскими друзьями, на разработку торгового соглашения не только с ЕС, но и с другими странами мира», — сказал Джонсон.

Джонсон заявил, что Brexit состоится 31 октября вне зависимости от решения парламента

Премьер сообщил, что работа над соглашением была весьма утомительной.

«Это будет четвертый раз, когда мы пытаемся получить одобрение Палаты общин на то, что было решено при плебисците в 2016 году. Это будет второе соглашение, которое мы разработали с Евросоюзом. Желание осуществить Brexit сильно не только в нашей стране, не только в нашем парламенте, но и во всем мире», — подчеркнул Джонсон.

Как пишет «Газета.ру», британский парламент проведет голосование по новому соглашению по Brexit 19 октября.

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Источник: ТАСС
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