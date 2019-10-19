Джонсон заявил, что Brexit состоится 31 октября вне зависимости от решения парламента

Лондон, 19 октября. Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Brexit состоится 31 октября даже в случае отказа парламента одобрить сделку.

Джонсон подтвердил, что Великобритания выйдет из состава Европейского союза до конца октября в рамках соглашения, достигнутого по итогам переговоров между Лондоном и Брюсселем.

«Да, я считаю, мы должны покинуть ЕС 31 октября. Мы покинем Евросоюз 31 октября», — приводит ТАСС слова британского премьера.

Глава правительства Великобритании выразил надежду, что члены парламента примут решение в пользу достигнутого в четверг соглашения по Brexit.

«Предлагаю всем представить, как это могло бы быть завтра вечером, если бы мы уладили этот вопрос и с уважением отнеслись бы к волеизъявлению граждан. Тогда у нас будет шанс на движение вперед и на установление новых партнерских отношений с нашими европейскими друзьями, на разработку торгового соглашения не только с ЕС, но и с другими странами мира», — сказал Джонсон.

Премьер сообщил, что работа над соглашением была весьма утомительной.

«Это будет четвертый раз, когда мы пытаемся получить одобрение Палаты общин на то, что было решено при плебисците в 2016 году. Это будет второе соглашение, которое мы разработали с Евросоюзом. Желание осуществить Brexit сильно не только в нашей стране, не только в нашем парламенте, но и во всем мире», — подчеркнул Джонсон.

Как пишет «Газета.ру», британский парламент проведет голосование по новому соглашению по Brexit 19 октября.