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Сирийские военные сбили беспилотники, запущенные боевиками в Латакии

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Сирийские военные сбили беспилотники, запущенные боевиками в Латакии

Латакия, 19 октября. Сирийские военные в провинции Латакия сбили два беспилотника, запущенные боевиками, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

«В районе населенного пункта Кбана провинции Латакия подразделениями вооруженных сил САР сбиты два беспилотных летательных аппарата, запущенных боевиками в юго-западном направлении», — сообщили в ЦПВС.

Ранее в пятницу Федеральное агентство новостей сообщало, что ВКС РФ совершили боевой вылет в район города Кабана, расположенного на ключевой высоте Курдских гор на северо-востоке Латакии. Самолеты сбросили бомбы на укрепления террористов альянса «Тахрир аш-Шам» и союзных им боевиков «Исламской партии Туркестана» (обе организации запрещены в РФ как террористические).

За день до этого стало известно, что в Латакию из Идлиба были переброшены не менее 500 террористов. Как уточнили в Центре по примирению, в Идлибской зоне деэскалации идет перегруппировка сил террористических организаций. К настоящему моменту на данном направлении сконцентрировано уже более 3,5 тысяч членов незаконных вооруженных формирований из состава «Тахрир Аш-Шам».

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