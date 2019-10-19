Представительство ДНР открылось в Бельгии

Донецк, 19 октября. Представительский центр Донецкой Народной Республики (ДНР) открылся в бельгийском городе Дендермонде.

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства ДНР.

«Сегодня в городе Дендермонде состоялось торжественное открытие Представительского центра ДНР», — говорится в сообщении.

В МИД ДНР отметили, что центр возглавил председатель общественной организации Euro-Rus Крис Роман. Участников церемонии в формате видеообращения поздравила министр иностранных дел республики Наталья Никонорова, которая поблагодарила организаторов за поддержку Донбасса.

«Открытие центра дает нам еще больше возможностей для распространения правдивой информации о происходящем в Донбассе, об условиях проживания населения, о становлении и развитии нашей республики как демократического государства. Уверена, что сообща нам удастся сделать прорыв на пути к признанию республики как полноценного субъекта международных отношений», — отметила она, выразив надежду на дальнейшее развитие отношений между ДНР и Бельгией.

Представительский центр ДНР в Дендермонде стал седьмым по сету из открытых в странах ЕС. Первый из них был создан в сентябре в Чехии. Тогда было заявлено, что главной целью его работы станет «распространение в Евросоюзе правдивой информации о пока не признанной стране». Затем такие же центры открылись в Финляндии, Греции, Италии и Франции.

Гражданская война в Донбассе продолжается с 2014 года, когда жители Донецкой и Луганской областей Украины отказались признавать легитимность правительства, пришедшего к власти в Киеве в результате государственного переворота. Ответным шагом действующего в тот момент украинского президента Петра Порошенко стало проведение «антитеррористической операции», ставшей, по сути, братоубийственным карательным походом против собственного народа. По данным ООН жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек.