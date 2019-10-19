Американский разведывательный беспилотник 11 часов кружил у западных границ России

Москва, 19 октября. Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил 11-часовой разведывательный полет у западных границ России. Соответствующую информацию распространил в Twitter ресурс Plane Radar.

Согласно опубликованным данным, американский беспилотник с бортовым номером 11-2048 (позывной FORTE10) вылетел с авиабазы «Сигонелла» на Сицилии. Несколько часов он курсировал вдоль границ Калининградской области в небе над Литвой, временами приближаясь к ней на расстояние 32-35 км.

Позднее он несколько раз облетел вдоль западных районов Псковской и Ленинградской областей от эстонской границы с Латвией до Финского залива. На обратном пути он вновь прошел вдоль границ Калининградской области.

Отметим, иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в частности американские, все чаще стали появляться у границ России — над Черным морем, у Калининградской области. Также их замечают неподалеку от российских баз в Сирии.

В пятницу официальная газета Минобороны РФ «Красная звезда» сообщала, что за неделю воздушную разведку вдоль российских границ провели 23 иностранных летательных аппарата. На перехват российские военные летчики поднимались 14 раз.