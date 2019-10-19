Курды в Сирии накаляют конфликт с Турцией, игнорируя прекращение огня

Дамаск, 19 октября. Политолог Юрий Самонкин прокомментировал нарушения со стороны курдских террористов договоренности о временном прекращении боевых действий на севере Сирии. По мнению эксперта, «уступки курдам могут привести к тому, что суверенитет Сирии может быть подорван».

В пятницу стало известно о возобновлении боевых действий в Сирии со стороны курдских террористов. Сообщалось, что боевики ведут боевые действия на территории Рас-эль-Айна, несмотря на договоренности Турции и США о приостановке антитеррористической операции Анкары «Источник мира».

Президент Евразийского института молодежных инициатив, политолог и публицист Юрий Самонкин в беседе с агентством «Народные новости» выразил мнение, что «уступки курдам могут привести к тому, что суверенитет Сирии может быть подорван». Он напомнил, что в сирийском конфликте Турция изначально действовала как союзник западной коалиции, возглавляемой США.

«И, учитывая, что сейчас союзники по НАТО не подчиняются действиям США, это приводит к тому, что такие страны как Турция и Франция ведут себя обособленно, потому что у них есть свои геополитические интересы», — пояснил Самонкин.

Игнорируя прекращение огня, курдские боевики, по словам политолога, лишь накаляют конфликт с Турцией, переводя его в новую, более острую, стадию. В этом ситуации, добавил он, «позиция России должна быть очень выдержана и идти по астанинскому формату».

Девятого октября турецкие Вооруженные силы приступили в Сирии к антитеррористической операции «Источник мира», нацеленной на борьбу с курдскими боевиками и террористами «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещенная в России террористическая организация), сообщала «Газета.ру».

В ходе операции ВС Турции хотят создать буферную зону вдоль границы двух стран, предотвратив тем самым передвижение террористов по трассе М-4, а также позволив сирийским беженцам вернуться в страну.

Позднее Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке операции на 120 часов. За это время курдские террористы должны отойти от планируемой 30-километровой буферной зоны. В противном случае Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

В четверг в Сирии завершился девятый день контртеррористической операции. В течение дня туркам удалось занять половину стратегически важного для военных действий населенного пункта Рас-аль-Айн. В наступлении были задействованы артиллерия, танки, гаубицы, беспилотники и авиация.

В четверг также стало известно, что курдские террористические формирования взяли на себя ответственность за гибель нескольких бойцов протурецких сил во время уличных боев в городе Рас-аль-Айн на севере Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.