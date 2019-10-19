ФАН публикует видео из охваченной протестами Барселоны

Барселона, 19 октября. В центре Барселоны рядом с представительством Национальной полиции произошли массовые беспорядки, которые устроили радикальные сторонники независимости Каталонии. Сотни протестующих бросают петарды в правоохранителей, переворачивают и поджигают мусорные баки.

Полиция начала применять слезоточивый газ. Испанские СМИ пишут, что по меньшей мере 40 человек пострадали в ходе акции.

В районе площади Каталонии и станции метро «Диагональ» — состоялась манифестация, участие в которой приняли около 525 тыс. сторонников независимости Каталонии.

Участники акции, прибывшие в Барселону со всего региона, организовали несколько «маршей за свободу». Некоторые акции сопровождаются стычками с полицией, применением силовиками слезоточивого газа и пенных пуль.

Все улицы, на которых находятся демонстранты, оцеплены полицией, в числе которых, помимо барселонских сил правопорядка, также находятся силовики, прибывшие на помощь из Мадрида.

Как сообщает полицейская служба столицы Каталонии, людьми заполнен весь центр города, блокированы транспортные магистрали, закрыты некоторые станции метро.

Ранее МИД РФ призвал российских туристов, находящихся в Барселоне или планирующих туда поездку, учитывать текущую ситуацию и возможные сложности в передвижении.

В ряде городов Каталонии вспыхнули протесты после того, как суд вынес решение по делу каталонских политиков, которые участвовали в организации референдума о независимости. Все они были приговорены к тюремным срокам до 13 лет по обвинениям в подстрекательстве к мятежу и растрате