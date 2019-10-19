Илон Маск высоко оценил российское образование

Краснодар, 19 октября. Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что считает российское образование очень хорошим, и назвал кубанцев классными. Об этом он рассказал на краснодарском форуме «Дело за малым!», связавшись с его участниками по видеосвязи.

«Мне кажется, что образование очень хорошее в России. Мне кажется, что в России много талантов и много чего интересного из технологий есть в России», — заявил Маск.

Основатель SpaceX также поделился мыслями о необходимости быть полезным обществу. По его словам, «самое сложное — это сделать по-настоящему нужное».

На форуме житель Краснодара Алексей Игнатьев рассказал, что создал операционную систему, более простую и быструю, чем та, которая стоит на Tesla. Во время прямой линии с Маском организаторы спросили его, не заинтересует ли его эта разработка. Маск в ответ выразил готовность рассмотреть инновацию.

Напомним, несколько недель назад краснодарские бизнесмены разместили возле офиса Илона Маска в Калифорнии рекламный баннер с надписью «Kak tebe takoe, Elon Musk?». На баннере был размещен QR-код, ведущий на сайт мероприятия. Кроме того, организаторы мероприятия опубликовали в Сети видеоролик с композицией на мотив песни «Крылатые качели», которую исполнили кубанские предприниматели на английском языке.

Позднее Маск отреагировал на приглашение фразой «Язык хорошо подвешен», написанной в Twitter на русском языке.