Эрдоган надеется на сотрудничество с США в создании зоны безопасности в Сирии

Анкара, 19 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом выразил надежду на продолжение сотрудничества стран в обеспечении создания зоны безопасности в Сирии.

По словам Эрдогана, с американским президентом он обсудил, в частности, «создание зоны безопасности к востоку от Евфрата».

«Я надеюсь, что мы продолжим наши совместные усилия по обеспечению мира, благосостояния и стабильности в нашем регионе, особенно в области создания зоны безопасности на севере Сирии», — написал Эрдоган в своем микроблоге в Twitter.

Ранее телефонные переговоры прокомментировал Трамп также в Twitter. По его словам, турецкий лидер сообщил о «небольших инцидентах со снайперским огнем и минометными обстрелами», которые «были быстро устранены». При этом глава белого дома добавил, что Эрдоган «очень сильно хочет, чтобы прекращение огня или перерыв сработали».

Как сообщалось ранее, 9 октября Турция начала проводить операцию «Источник мира» на севере Сирии. Эта операция направлена против курдских террористов и запрещенной в России группировки «Исламское государство»1, сообщала «Газета.ру».

Позднее Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке операции на 120 часов. За это время курдские террористы должны отойти от планируемой 30-километровой буферной зоны. В противном случае Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

В пятницу министр обороны США Марк Эспер сообщил, что войска США не будут участвовать в обеспечении выполнения соглашений о создании зоны безопасности на севере Сирии. При этом он добавил, что США продолжат поддерживать контакты и с Турцией, и с курдскими «Силами демократической Сирии» (SDF).

1 Организация запрещена на территории РФ.