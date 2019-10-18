Пентагон прояснил вопрос участия США в создании зоны безопасности в Сирии

Вашингтон, 18 октября. Войска США не будут участвовать в обеспечении выполнения соглашений о создании зоны безопасности на севере Сирии, заявил журналистам министр обороны США Марк Эспер.

«Никакие сухопутные силы США не будут участвовать в обеспечении выполнения соглашений о зоне безопасности», — цитирует Reuters слова Эспера.

При этом он добавил, что США продолжат поддерживать контакты и с Турцией, и с курдскими «Силами демократической Сирии» (SDF). По его словам, в настоящее время США продолжают вывод своих войск с северо-востока Сирии.

Эспер провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. В разговоре он «подчеркнул позицию США, которая заключается в том, что Турция должна полностью придерживаться условий соглашения, и мы ожидаем от Турции обеспечения безопасности и благополучия всех людей в районах, контролируемых ВС Турции».

Эспер также напомнил турецкой стороне о необходимости обеспечивать охрану задержанных террористов группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), которые содержатся в задействованных районах.

Напомним, 9 октября Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии, направленную против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ1, сообщала «Газета.ру». На встрече 17 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке операции на 120 часов. За это время курдские террористы должны отойти от планируемой 30-километровой буферной зоны. В противном случае Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

Отметим, после начала операции курдские боевики объявили, что прекращают охранять тюрьмы, где содержатся боевики ИГ. В пятницу Эрдоган сообщил, что курдские боевики из «Отрядов народной самообороны» (YPG) выпустили из тюрем 750 террористов ИГ. Позднее стало известно, что турецкие военные захватили 195 из них.

1 Организация запрещена на территории РФ.