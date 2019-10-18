Армия Сирии вошла в новые населенные пункты, ранее занимаемые курдами

Дамаск, 18 октября. Сирийская Арабская армия (САА) в пятницу вошла в несколько населенных пунктов на севере Сирии, которые ранее занимали курды, сообщает Al-Masdar News.

Сирийская армия вошла в четыре населенных пункта в районе Таль-Тамр, распространив свой контроль на большую часть трассы Хасака-Алеппо (М-4). Среди них — Ум-аль-Хар, Аль-Сальманс, Ад-Дашиша и Гарнада.

9 октября турецкие Вооруженные силы приступили в Сирии к антитеррористической операции «Источник мира», нацеленной на борьбу с курдскими боевиками и террористами «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещенная в России террористическая организация). В ходе операции ВС Турции хотят создать буферную зону вдоль границы двух стран, предотвратив тем самым передвижение террористов по трассе М-4, а также позволив сирийским беженцам вернуться в страну.

Вооруженные курдские формирования заняли территории в восточной части Сирии под предлогом «освобождения» от ИГ. Они оказывают давление на местное арабское население, подвергая его дискриминации и насилию. Курды предпочитали «договариваться» с боевиками, входя на занятые ими территории, при этом они не вели боевых действий против террористов, как это фактически делали ВКС РФ и САА.

1 Организация запрещена на территории РФ.