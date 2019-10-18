В США решили отложить масштабное серийное производство F-35

Вашингтон, 18 октября. Масштабное серийное производство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 откладывается на срок до 13 месяцев, сообщила журналистам замминистра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.

Представитель Пентагона подтвердила, что ведомство подписало отчет об отклонении в выполнении программы по производству истребителей. По предварительным данным, речь идет о 13 месяцах.

«Речь идет о последствиях того, что мы не столь быстро движемся вперед в… имитационном моделировании, интегрировании F-35 в него», — уточнила Лорд.

Ожидалось, что США начнут масштабное производство F-35 в конце 2019 года. На практике, производство может начаться не раньше января 2021 года.

При этом Лорд добавила, что между оборонным ведомством и корпорацией Lockheed Martin сохраняется неофициальная договоренность о производстве следующей партии F-35 (478 истребителей).

F-35 — это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие.

Ранее военный эксперт Андрей Фролов назвал американский F-35 «своего рода «айфоном», который в любой момент может оказаться бесполезной игрушкой, если у тебя нет постоянного подключения к Apple Store и регулярных обновлений». По его словам, F-35 может в любой момент оказаться грудой дорогого железа, если производитель заблокирует программное обеспечение, а российский Су-57 не настолько «цифровой», и в этом его преимущество, сообщали «Известия».

Издание The National Interest сообщало, что новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 может составить достойную конкуренцию американскому F-35 Lightning II.