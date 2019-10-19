Тайфун «Хагибис» в Японии. Мир за неделю. ФАН-ТВ

Киев призывает к роспуску ЛНР и ДНР Шаг вперед — два назад. Похоже, Киев избрал такую черепашью тактику в отношении мирного процесса в Донбассе. Казалось бы, после долгожданного подписания «формулы Штайнмайера» гражданской войне на Украине придет конец. Но хождения по мукам Луганской и Донецкой народных республик продолжаются. Анонсированное разведение сил в Донбассе вновь затягивается на неопределенный срок. Президент Незалежной Владимир Зеленский выдвинул очередное условие для отвода войск: семь дней тишины, без обстрелов. Но здесь это уже проходили. Всякий раз после обоюдной договоренности Киев срывал сделку. Спикер Леонида Кучмы в контактной группе по Донбассу Дарья Олифер пошла еще дальше от дорожной карты Штайнмайера: она потребовала не только разведения сил, но также роспуска ЛНР и ДНР. А ведь чем больше аппетиты Киева, тем призрачнее саммит в «нормандском формате». «По ходу поступают новые вводные от украинской стороны. Здесь можно смело сказать, что, конечно, такие новые вводные — они весьма неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа», — заключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Кремле обескуражены новой идеей фикс Украины: поскольку постичь этот сюрреализм до конца невозможно, то и комментировать его Москва затрудняется. Более категорично высказался российский сенатор Франц Клинцевич. По его мнению, громкое заявление о роспуске ЛНР и ДНР — прямой отказ от «формулы Штайнмайера», которая предполагает особый статус для Донбасса в конституции Украины. Но это уравнение, Киеву, видимо, пока не по зубам.

Путин в Эр-Рияде и Абу-Даби Из Эр-Рияда в Абу-Даби: российский президент посетил сразу две столицы арабского мира. Встречали Владимира Путина с восточным размахом. Саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, словно, соревновались друг с другом в гостеприимстве. Традиционный союзник США Эр-Рияд на зависть Вашингтона радушно предоставил для главы российского государства дворцовые покои и угощал шоколадками с изображением триколора. В Абу-Даби сделали ставку на эффектную церемонию встречи нашего лидера: здесь был и кортеж со стилизованными надписями «ДПС», и конный эскорт, и все тот же триколор, но уже «нарисованный» в небе мастерами высшего пилотажа. На священной земле двух исламских святынь в Мекке и Медине Владимир Путин, в частности, говорил о продлении договоренности по сокращению объемов добычи нефти. Обсудили стороны и запуск пилотного проекта по использованию искусственного интеллекта в геологоразведке. «Газпромнефть» собирается реализовать эту идею вместе с многострадальной «Сауди Арамко» — той самой, из-за которой разгорелся недавний международный сыр-бор. Американские ЗРК «Patriot» прошляпили атаку дронов на эту нефтяную компанию, голословно обвинив в нападении Иран. И теперь Россия предлагает саудитам свои зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, которые уже успешно используют соседние Сирия и Турция. На фоне повышенного интереса к Москве Саудовская Аравия обсуждает с нами не только напряженную ситуацию на Ближнем Востоке и традиционную тему «черного золота», но и сотрудничество в сферах энергетики, космоса, сельского хозяйства, промышленности, культурных обменов. «В последние годы отношения между Россией и Саудовской Аравией динамично развиваются по многим направлениям, и прежде всего в торгово-экономической сфере. Товарооборот в прошлом году увеличился на 15 %, в январе-июле прибавил еще 38%. Растет и инвестиционное сотрудничество. И в целом Саудовская Аравия вышла на позиции ведущего экономического партнера России в арабском мире», — подчеркнул Владимир Путин. В ходе своего политического тура в арабский мир Владимир Путин сделал поистине царский подарок: два камчатских кречета для соколиной охоты отныне прописались в Эр-Рияде и Абу-Даби. Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в свою очередь назвал нашего президента своим другом и братом. Сердечно поблагодарил за то, что Москва отправила в космос первого эмиратского «Гагарина». Как и Саудовская Аравия, Эмираты подписали с Россией целый пакет документов, в частности, о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта и энергетики. Осталось лишь перед стартом амбициозных проектов сказать всем вместе на удачу: «Поехали!».

Тайфун «Хагибис» в Японии Японию взял в оборот мощнейший природный тайфун «Хагибис», чье имя в переводе с тагальского означает «скорость». Тучи над Страной восходящего солнца нависли 12 октября. За один лишь уикэнд стремительная и беспощадная стихия нанесла государству колоссальный ущерб. Шквалистый ветер вперемешку с ливнями показал японцам, как может выглядеть конец света. Оползни, затопления, разрушения, тысячи домов без электричества и водоснабжения, опрокинутые, словно игрушечные, автомобили. Особенно досталось центральной части страны. По сообщениям местных СМИ, общее число пострадавших от коварного «Хагибиса» уже перевалило за три сотни, 77 человек погибли, свыше десяти числятся пропавшими без вести. На помощь тем, кого больно ударило это бедствие, кабмин страны выделит 6,5 млн долларов. Японцы привыкли жить, как на вулкане: географически уязвимую страну постоянно лихорадит. Что ни месяц, то землетрясение или ураган. Но, несмотря на то, что «Хагибис» оказался сильнейшим за последние 60 лет тайфуном, Япония стоически держит удар. В чем убедились и российские туристы: из-за смерча наши соотечественники оказались поневоле «пленниками» в чужой стране. Местные авиакомпании отменили все рейсы. И только благодаря помощи российского посольства в Японии пилигримам удалось вырваться из «лап» «Хагибиса»-завоевателя.