Освобождение курдами боевиков ИГ в Сирии может резко ухудшить обстановку, уверены в ЦПВС

Дамаск, 18 октября. Утрата контроля над центрами содержания террористов группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) из-за операции Турции против курдских боевиков грозит обострением обстановки в регионе, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

В ЦПВС обратили внимание на то, что в районах, которые ранее были подконтрольны «Сирийским демократическим силам» (SDF) и американским военным, сохраняется угроза утраты контроля за функционированием и охраной центров содержания боевиков ИГ их семей.

«Возможный выход террористов на свободу, неконтролируемое и неорганизованное расформирование лагерей для беженцев, могут спровоцировать резкое ухудшение обстановки во всем Ближневосточном регионе», — подчеркнули в Центре по примирению.

Напомним, 9 октября Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии, направленную против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ, сообщала «Газета.ру».

После начала операции курдские боевики объявили, что прекращают охранять тюрьмы, где содержатся боевики ИГ. В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что курдские боевики из YPG выпустили из тюрем 750 террористов ИГ. Позднее стало известно, что турецкие военные захватили 195 террористов ИГ, которых ранее освободили из тюрем боевики Рабочей партии Курдистана и YPG.

Отметим, во время военных действий в Сирии боевики SDF, сотрудничая с «Исламским государством», захватили восточное побережье Евфрата. Кроме того, курдские террористы подвергали насилию местное арабское население и под предлогом «борьбы с ИГ» неоднократно грабили и убивали мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.