Турецкие военные захватили около 200 боевиков ИГ, выпущенных курдами из тюрем в Сирии

Анкара, 18 октября. Турецкие военные захватили 195 террористов группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), которых ранее освободили из тюрем боевики Рабочей партии Курдистана и «Отрядов народной самообороны» (YPG), сообщает турецкий телеканал TRT.

По данным TRT, среди захваченных боевиков есть и турецкие граждане, которых будут судить в Турции. Остальные останутся на территории Сирии.

Отметим, ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что его проинформировали о готовности некоторых европейских лидеров впервые принять террористов ИГ, которые прибыли в Сирию из их государств. По его словам, возвращение боевиков на родину в Европу должно быть осуществлено после того, как США «схватят их».

Турция 9 октября начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», сообщала «Газета.ру».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью операции является борьба с курдскими боевиками и террористами ИГ, передавал RT. Напомним, некоторое время назад курдские террористы захватили часть сирийской территории под предлогом борьбы с ИГ, хотя на самом деле войну с членами экстремистской организации вели войска САР при содействии российских военных. Сами курдские боевики не воевали против террористов ИГ.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, по данным Минобороны РФ, на территории, которую до ухода США контролировали так называемые «Демократические силы Сирии» (SDF), может находится до 14 тысяч пленных боевиков ИГ и в несколько раз больше членов их семей. Террористы содержатся в нескольких концентрационных лагерях и тюрьмах отдельно от своих родственников.

После начала турецкой военной операции «Источник мира» курдские боевики объявили, что прекращают охранять тюрьмы, где содержатся боевики ИГ.

В пятницу Эрдоган сообщил, что курдские боевики из YPG выпустили из тюрем 750 террористов ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.