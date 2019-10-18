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Директор Решетовой рассказал подробности о родах невесты Тимати 

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Директор Решетовой рассказал подробности о родах невесты Тимати 

Москва, 18 октября. Ангелина Дубровская, директор модели Анастасии Решетовой, возлюбленной рэпера Тимати, рассказала подробности о прошедших родах звезды. По ее словам, пара изначально не рассматривала зарубежные клиники.

Как сообщила Пятому каналу Дубровская, звездная пара решила рожать в России из-за высокой занятости Тимати.

«За границей даже не планировали. Мама с папой и ребенком должны быть вместе, а у Тима часто выезды, гастроли, большая занятость по работе, поэтому приняли решение рожать в России. Это изначально было такое решение, потому что они, грубо говоря, рожали ребенка вместе», — заявила она.

Дубровская уточнила, что сейчас Анастасия и новорожденный Ратмир чувствуют себя хорошо.

Директор Решетовой рассказал подробности о родах невесты Тимати 

В минувшую среду Тимати (Тимур Юнусов) сообщил, что стал отцом во второй раз, передавала «Газета.ру». Фотографии с новорожденным появились в Instagram-аккаунтах рэпера и его возлюбленной. Анастасия разместила в своем аккаунте один снимок, на котором видны крохотные ноги малыша и руки Тимати.

Некоторые подписчики предположили, что ребенку дали имя в честь друга Тимати, выпускника шоу «Фабрика звезд-4» Ратмира Шишкова, который погиб в автокатастрофе в 2007 году.

Романтические отношения Тимати и Решетовой завязались в 2015 году.  При этом модель долгое время скрывала отношения с исполнителем. 

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Источник: Пятый канал
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