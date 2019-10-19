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Сводки из Сирии

Сирия итоги за сутки на 19 октября 06.00: командир «Хуррас ад-Дин» убит в Идлибе, курдские террористы продолжили провокации

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Сирия итоги за сутки на 19 октября 06.00: командир «Хуррас ад-Дин» убит в Идлибе, курдские террористы продолжили провокации

Сирия, 19 октября. Полевой командир «Хуррас ад-Дин» и еще один член группировки были убиты в Идлибе. Анкара опровергла фейк SDF о сбитом вертолете в Ракке. Курды выпускают заключенных из своих тюрем, включая террористов ИГИЛ1, и продолжают свои провокации на севере Сирии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия и союзные силы: направили конвой на востоке Алеппо из города Манбидж в Кобани, в Ракке заняли еще два поселка и нанесли удары по расположениям радикалов альянса «Тахрир аш-Шам» на севере провинции Хама и в Идлибе.

«Хуррас ад-Дин»: потеряла двух человек, включая полевого командира в городе Идлиб.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: перебросили из Идлиба в Латакию порядка 500 террористов в качестве подкрепления. 

Курдские вооруженные группировки: в Ракке устроили засаду для отряда спецназа ВС Турции, в Алеппо в районе поселка Шерава ликвидировали около десяти протурецких ополченцев и подозреваются в попытке организации теракта в Хасаке.

ВС Турции и союзные силы: опровергли сообщения курдов о подбитом ими турецком вертолете в Ракке, в Хасаке разместили два новых наблюдательных пункта и вытеснили курдов из прилегающих к Рас-аль-Айну поселков, заявили о поимке почти двух сотен террористов ИГИЛ.

«Исламское государство»: лишилось 195 террористов, которые покинули курдские тюрьмы на севере Сирии, но были пойманы протурецкими ополченцами и силами ВС Турции.  

Корпус Стражей Исламской революции (КСИР): направил подкрепление в Дейр-эз-Зор и перебросил часть своих отрядов в Ракку.

Международная коалиция: провела воздушную разведку на востоке Дейр-эз-Зора над нефтяными месторождениями. 

ВС Ирака: рядом с зонами проведения операции «Источник мира» в Сирии перекрывает погранпереходы. 

Сирия итоги за сутки на 19 октября 06.00: командир «Хуррас ад-Дин» убит в Идлибе, курдские террористы продолжили провокации

Провинция Алеппо

Провинция Алеппо

Как сообщает медиаресурс РИА Новости, Сирийская арабская армия (САА) наращивает свое присутствие в городе Кобани (Айн-аль-Араб). Днем колонна сирийских военных с артиллерией выдвинулась из Манбиджа. Напомним, во вторник в город вошли первые отряды правительственных сил, прибывшие для защиты мирного населения в рамках соглашения с «Демократическими силами Сирии». Курдские боевики в свою очередь покинули город. Позднее САА разместила свои отряды также в близлежащем поселке Зор-Магар, заняв зону от города Джераблус до Кобани.

Курдская вооруженная группировка «Силы освобождения Африна» заявили об убийстве девяти протурецких ополченцев в ходе столкновения у деревни Шерава, расположенной в кантоне Африн, как указывает медиаресурс ANHA. Также по информации корреспондентов медиаресурса, несколько лояльных турецкой армии ополченцев были ранены в столкновении с курдскими радикалами у поселка Басута на севере провинции.

Провинция Дейр-эз-Зор

Провинция Дейр-эз-Зор

Иранское ополчение Корпус Стражей Исламской революции направили из Дейр-эз-Зора порядка 300 своих бойцов в в провинцию Ракка, чтобы поддержать силы правительственной армии, под контроль которой перешла часть территорий.

С утра отмечались интенсивные полеты разведывательных самолетов международной коалиции над нефтяными полями в восточных районах провинции. Также над провинцией был замечен грузовой самолет, направляющийся на восток провинции, о чем сообщает новостное агентство Euphrates Post.

Провинция Даръа

Провинция Даръа

Как сообщает агентство Step News, неизвестные боевики убили Фираса аль-Масри - бывшего полевого командира группировки «вооруженной оппозиции», действовавшей на юге Сирии до 2018 года. Мужчина был застрелен у своего дома в городе Даръа. Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что в поселке Хит местные жители нашли тело военнослужащего сирийской армии со следами огнестрельных ранений. Убитый служил в четвертом подразделении и пропал два дня назад.

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

На юге провинции САА нанесла ракетный удар по опорным пунктам радикалов «Тахрир аш-Шам» в районе поселков Райм-аль-Кат, Аль-Сакия и близ города Кафр-Саджна о чем сообщает новостное агентство Step News. ВКС РФ совершили повторный вылет в район поселков Аль-Накир и Ракая.

В результате взрыва в промышленной зоне в городе Идлиб погибло два человека. Как передает портал Step News, бомба была заложена в автомобиль одного из полевых командиров группировки «Хуррас ад-Дин» (сирийский «филиал» запрещенной в РФ международной террористической сети «Аль-Каида»1). В результате взрыва погиб командир и еще один член группировки. Ответственность за покушение пока не взяла на себя ни одна из вооруженных группировок.

Не менее 500 террористов переброшены из провинции Идлиб в Латакию, в качестве поддержки для 3,5 тысяч боевиков группировки «Тахрир аш-Шам», как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Провинция Ракка

Провинция Ракка

В ходе переговоров в Анкаре президент Турецкой Республики Реджеп Тайп Эрдоган и вице-президент США Майкл Пенс заключили соглашение, в рамках которого Турция обязуется приостановить военные действия в рамках операции «Источник мира» на севере Сирии на 5 дней, а курдские боевики должны выйти за демаркационную линию. Если курды не отойдут и не сдадут тяжелое вооружение - Анкара оставляет за собой право продолжить операцию до полного отвода бандформирований. Командование SDF приняло сделку, однако сообщило, что перемирие будет действовать в зоне между городами Рас-аль-Айн в Хасаке и Тель-Абъяд в провинции Ракка.

Курдские боевики воспользовались ситуацией и перезаняли семь населённых пунктов у Тель-Абъяда, а также вернули себе участок трассы М-4, как передает новостной Twitter-канал Rojava Network

Позднее, «Демократических сил Сирии» обвинили в нарушении режима перемирия турецкую армию. Президент Рейджеп Эрдоган выпустил ответное заявление, согласно которому информация о том, что ВС Турции ведут обстрел на севере Сирии, не соответствует действительности. Хоть Анкара и оставила за своими войсками право на ответные боевые действия, она отказалась от продвижения в Сирии на 5 суток. Президент также отметил, что курды намерено выпустили из своих тюрем порядка 750 террористов «Исламского государства»1.195 из их числа уже были задержаны армией Турции.

Агентство Anna News опубликовало спутниковые снимки, сделанные в районе лагеря для беженцев у Айн-Иссы, на которых видны следы пожара, который уничтожил больше четверти палаток перемещенных лиц, а также то, что все беженцы покинули его.

Министерство обороны Турции подтвердило, что один из их вертолетов потерпел крушение у Тель-Абъяда. Вертолет разбился из-за технической неисправности и информации о пострадавших среди экипажа не поступало. Однако курдские боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) приписали себе «сбитый вертолет ВВС Турции» и распространили фотографии обломков через подконтрольные им медиаресурсы. В министерстве обороны Турции подчеркивают, что вертолет упал до соглашения о перемирии.

Днем турецкая армия понесла серьезные потери. Группа спецназа попала в засаду курдских боевиков на севере провинции. Как передает РИА Новости, террористы убили как минимум четырех бойцов спецназа.

По сообщениям портала Al Nour, SDF снова провели в окрестностях города Ракка принудительные вербовки и забрали с улицы сорок человек, которые будут направлены в учебно-тренировочные лагеря для подготовки к службе в их рядах. Курдские террористы вербовали насильно несовершеннолетних в свои ряды и ранее, но сейчас усилили вербовки на фоне проведения операции турецкой армии. Еще пятнадцать юношей были арестованы курдами на севере Хасаки.

Провинция Хама

Провинция Хама

Артиллерийские подразделения сирийской армии открыли огонь по опорным пунктам радикалов в районе поселка Аль-СахарияДейр-Сунбуль и в районе деревни Хавия, о чем сообщает портал Step News.

Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате попытки самостоятельного разминирования самодельной бомбы, установленной на мосту Шизар в западной части провинции, о чем также сообщает источник. Пока что ответственность за установку взрывного устройства не взяла на себя ни одна из вооруженных группировок, действующих в провинции.

Провинция Хасака

Провинция Хасака

Турецкие войска обстреляли поселки ДжарудияБанукия и их окрестности на северо-востоке провинции, в ответ на провокации со стороны курдских боевиков, и ударили по опорным пунктам SDF в районе города Рас-аль-Айн, бои за который шли несколько суток подряд, как передает новостное агентство Step News. Турецкая армия установила в районе Рас-аль-Айна два новых наблюдательных пункта, как передает агентство Anadolu. Курды не оставляют попытки перезанять город.

После обстрела со стороны курдских радикалов, протурецкие силы обстреляли укрытия террористов в поселках Тель-Барка, Тель-Джалам и Тель-Атаиш. Тем самым, ополченцы перерезали еще один путь сообщения, по которому к курдам поступают подкрепления из других районов Хасаки.

По информации агентства EuphratesPost, боевики SDF также освободили 50 заключенных, которые содержались в тюрьме в городе Камышлы. Задержанные находились в ней в течении нескольких месяцев, однако, с начала турецкой военной операции «Источник мира» курды отказались от проведения антитеррористических рейдов, а также охраны своих тюрем и лагерей беженцев.

Позднее курды заявили об убийстве 93 бойцов турецкой армии и союзных сил в ходе боев 17 октября, как указывает новостной Twitter-канал Rojava Network.

САА вошла в деревни Аль-Сальманс и Ум-аль-Хар в районе Рас-эль-Айна и заняли поселок Гарнада к западу от Тель-Тамра, как сообщает новостной Twitter-канал Rojava Network.

По информации местного источника в сети Twitter (@JuhaymanH), протурецкие ополченцы обезвредили самодельное взрывное устройство, установленную неизвестными в автомобиль, припаркованные в жилом квартале города Рас-аль-Айн. В установке бомбы в машину подозревают курдских террористов «Демократических сил».

Ирак

Ирак

Ирак закрывает погранпереходы в районах проведения операции «Источник мира», о чем сообщает портал Step News. Министр по делам миграции Ирака Науфал Баха Мусса опубликовал заявление, в котором подчеркивает необходимость контролировать ситуацию и закрыть границу для боевиков ИГИЛ, которые бежали из тюрем, ранее контролируемых курдскими радикалами. Ранее сообщали, что военнослужащие Ирака перехватили несколько террористов, которые пытались незаконно пересечь границу. В заявлении Муссы указано, что все сухопутные пограничные пункты вблизи боевых действий в северной части Сирии в настоящее время закрыты на время проведения операции и отмечается необходимость координации и тщательного контроля на погранпереходах. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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