Сирия, 19 октября. Полевой командир «Хуррас ад-Дин» и еще один член группировки были убиты в Идлибе. Анкара опровергла фейк SDF о сбитом вертолете в Ракке. Курды выпускают заключенных из своих тюрем, включая террористов ИГИЛ1, и продолжают свои провокации на севере Сирии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия и союзные силы: направили конвой на востоке Алеппо из города Манбидж в Кобани, в Ракке заняли еще два поселка и нанесли удары по расположениям радикалов альянса «Тахрир аш-Шам» на севере провинции Хама и в Идлибе.

«Хуррас ад-Дин»: потеряла двух человек, включая полевого командира в городе Идлиб.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: перебросили из Идлиба в Латакию порядка 500 террористов в качестве подкрепления.

Курдские вооруженные группировки: в Ракке устроили засаду для отряда спецназа ВС Турции, в Алеппо в районе поселка Шерава ликвидировали около десяти протурецких ополченцев и подозреваются в попытке организации теракта в Хасаке.

ВС Турции и союзные силы: опровергли сообщения курдов о подбитом ими турецком вертолете в Ракке, в Хасаке разместили два новых наблюдательных пункта и вытеснили курдов из прилегающих к Рас-аль-Айну поселков, заявили о поимке почти двух сотен террористов ИГИЛ.

«Исламское государство»: лишилось 195 террористов, которые покинули курдские тюрьмы на севере Сирии, но были пойманы протурецкими ополченцами и силами ВС Турции.

Корпус Стражей Исламской революции (КСИР): направил подкрепление в Дейр-эз-Зор и перебросил часть своих отрядов в Ракку.

Международная коалиция: провела воздушную разведку на востоке Дейр-эз-Зора над нефтяными месторождениями.

ВС Ирака: рядом с зонами проведения операции «Источник мира» в Сирии перекрывает погранпереходы.

Провинция Алеппо

Как сообщает медиаресурс РИА Новости, Сирийская арабская армия (САА) наращивает свое присутствие в городе Кобани (Айн-аль-Араб). Днем колонна сирийских военных с артиллерией выдвинулась из Манбиджа. Напомним, во вторник в город вошли первые отряды правительственных сил, прибывшие для защиты мирного населения в рамках соглашения с «Демократическими силами Сирии». Курдские боевики в свою очередь покинули город. Позднее САА разместила свои отряды также в близлежащем поселке Зор-Магар, заняв зону от города Джераблус до Кобани.

Курдская вооруженная группировка «Силы освобождения Африна» заявили об убийстве девяти протурецких ополченцев в ходе столкновения у деревни Шерава, расположенной в кантоне Африн, как указывает медиаресурс ANHA. Также по информации корреспондентов медиаресурса, несколько лояльных турецкой армии ополченцев были ранены в столкновении с курдскими радикалами у поселка Басута на севере провинции.

Провинция Дейр-эз-Зор

Иранское ополчение Корпус Стражей Исламской революции направили из Дейр-эз-Зора порядка 300 своих бойцов в в провинцию Ракка, чтобы поддержать силы правительственной армии, под контроль которой перешла часть территорий.

С утра отмечались интенсивные полеты разведывательных самолетов международной коалиции над нефтяными полями в восточных районах провинции. Также над провинцией был замечен грузовой самолет, направляющийся на восток провинции, о чем сообщает новостное агентство Euphrates Post.

Провинция Даръа

Как сообщает агентство Step News, неизвестные боевики убили Фираса аль-Масри - бывшего полевого командира группировки «вооруженной оппозиции», действовавшей на юге Сирии до 2018 года. Мужчина был застрелен у своего дома в городе Даръа. Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что в поселке Хит местные жители нашли тело военнослужащего сирийской армии со следами огнестрельных ранений. Убитый служил в четвертом подразделении и пропал два дня назад.

Провинция Идлиб

На юге провинции САА нанесла ракетный удар по опорным пунктам радикалов «Тахрир аш-Шам» в районе поселков Райм-аль-Кат, Аль-Сакия и близ города Кафр-Саджна о чем сообщает новостное агентство Step News. ВКС РФ совершили повторный вылет в район поселков Аль-Накир и Ракая.

В результате взрыва в промышленной зоне в городе Идлиб погибло два человека. Как передает портал Step News, бомба была заложена в автомобиль одного из полевых командиров группировки «Хуррас ад-Дин» (сирийский «филиал» запрещенной в РФ международной террористической сети «Аль-Каида»1). В результате взрыва погиб командир и еще один член группировки. Ответственность за покушение пока не взяла на себя ни одна из вооруженных группировок.

Не менее 500 террористов переброшены из провинции Идлиб в Латакию, в качестве поддержки для 3,5 тысяч боевиков группировки «Тахрир аш-Шам», как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Провинция Ракка

В ходе переговоров в Анкаре президент Турецкой Республики Реджеп Тайп Эрдоган и вице-президент США Майкл Пенс заключили соглашение, в рамках которого Турция обязуется приостановить военные действия в рамках операции «Источник мира» на севере Сирии на 5 дней, а курдские боевики должны выйти за демаркационную линию. Если курды не отойдут и не сдадут тяжелое вооружение - Анкара оставляет за собой право продолжить операцию до полного отвода бандформирований. Командование SDF приняло сделку, однако сообщило, что перемирие будет действовать в зоне между городами Рас-аль-Айн в Хасаке и Тель-Абъяд в провинции Ракка.

Курдские боевики воспользовались ситуацией и перезаняли семь населённых пунктов у Тель-Абъяда, а также вернули себе участок трассы М-4, как передает новостной Twitter-канал Rojava Network

Позднее, «Демократических сил Сирии» обвинили в нарушении режима перемирия турецкую армию. Президент Рейджеп Эрдоган выпустил ответное заявление, согласно которому информация о том, что ВС Турции ведут обстрел на севере Сирии, не соответствует действительности. Хоть Анкара и оставила за своими войсками право на ответные боевые действия, она отказалась от продвижения в Сирии на 5 суток. Президент также отметил, что курды намерено выпустили из своих тюрем порядка 750 террористов «Исламского государства»1.195 из их числа уже были задержаны армией Турции.

Агентство Anna News опубликовало спутниковые снимки, сделанные в районе лагеря для беженцев у Айн-Иссы, на которых видны следы пожара, который уничтожил больше четверти палаток перемещенных лиц, а также то, что все беженцы покинули его.

Министерство обороны Турции подтвердило, что один из их вертолетов потерпел крушение у Тель-Абъяда. Вертолет разбился из-за технической неисправности и информации о пострадавших среди экипажа не поступало. Однако курдские боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) приписали себе «сбитый вертолет ВВС Турции» и распространили фотографии обломков через подконтрольные им медиаресурсы. В министерстве обороны Турции подчеркивают, что вертолет упал до соглашения о перемирии.

Днем турецкая армия понесла серьезные потери. Группа спецназа попала в засаду курдских боевиков на севере провинции. Как передает РИА Новости, террористы убили как минимум четырех бойцов спецназа.

По сообщениям портала Al Nour, SDF снова провели в окрестностях города Ракка принудительные вербовки и забрали с улицы сорок человек, которые будут направлены в учебно-тренировочные лагеря для подготовки к службе в их рядах. Курдские террористы вербовали насильно несовершеннолетних в свои ряды и ранее, но сейчас усилили вербовки на фоне проведения операции турецкой армии. Еще пятнадцать юношей были арестованы курдами на севере Хасаки.

Провинция Хама

Артиллерийские подразделения сирийской армии открыли огонь по опорным пунктам радикалов в районе поселка Аль-Сахария, Дейр-Сунбуль и в районе деревни Хавия, о чем сообщает портал Step News.

Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате попытки самостоятельного разминирования самодельной бомбы, установленной на мосту Шизар в западной части провинции, о чем также сообщает источник. Пока что ответственность за установку взрывного устройства не взяла на себя ни одна из вооруженных группировок, действующих в провинции.

Провинция Хасака

Турецкие войска обстреляли поселки Джарудия, Банукия и их окрестности на северо-востоке провинции, в ответ на провокации со стороны курдских боевиков, и ударили по опорным пунктам SDF в районе города Рас-аль-Айн, бои за который шли несколько суток подряд, как передает новостное агентство Step News. Турецкая армия установила в районе Рас-аль-Айна два новых наблюдательных пункта, как передает агентство Anadolu. Курды не оставляют попытки перезанять город.

После обстрела со стороны курдских радикалов, протурецкие силы обстреляли укрытия террористов в поселках Тель-Барка, Тель-Джалам и Тель-Атаиш. Тем самым, ополченцы перерезали еще один путь сообщения, по которому к курдам поступают подкрепления из других районов Хасаки.

По информации агентства EuphratesPost, боевики SDF также освободили 50 заключенных, которые содержались в тюрьме в городе Камышлы. Задержанные находились в ней в течении нескольких месяцев, однако, с начала турецкой военной операции «Источник мира» курды отказались от проведения антитеррористических рейдов, а также охраны своих тюрем и лагерей беженцев.

Позднее курды заявили об убийстве 93 бойцов турецкой армии и союзных сил в ходе боев 17 октября, как указывает новостной Twitter-канал Rojava Network.

САА вошла в деревни Аль-Сальманс и Ум-аль-Хар в районе Рас-эль-Айна и заняли поселок Гарнада к западу от Тель-Тамра, как сообщает новостной Twitter-канал Rojava Network.

По информации местного источника в сети Twitter (@JuhaymanH), протурецкие ополченцы обезвредили самодельное взрывное устройство, установленную неизвестными в автомобиль, припаркованные в жилом квартале города Рас-аль-Айн. В установке бомбы в машину подозревают курдских террористов «Демократических сил».

Ирак

Ирак закрывает погранпереходы в районах проведения операции «Источник мира», о чем сообщает портал Step News. Министр по делам миграции Ирака Науфал Баха Мусса опубликовал заявление, в котором подчеркивает необходимость контролировать ситуацию и закрыть границу для боевиков ИГИЛ, которые бежали из тюрем, ранее контролируемых курдскими радикалами. Ранее сообщали, что военнослужащие Ирака перехватили несколько террористов, которые пытались незаконно пересечь границу. В заявлении Муссы указано, что все сухопутные пограничные пункты вблизи боевых действий в северной части Сирии в настоящее время закрыты на время проведения операции и отмечается необходимость координации и тщательного контроля на погранпереходах.

1 Организация запрещена на территории РФ.