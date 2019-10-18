Военные США отказались от раритетных дискет для управления ядерным оружием

Вашингтон, 18 октября. Стратегическое командование ВС США избавилось от раритетных 8-дюймовых дискет, которые использовались в системах управления ядерным оружием. Американские военные заявили, что заменили морально устаревшие образцы на другие средства хранения информации с высокой степенью защиты.

Как рассказал подполковник Джейсон Росси, командующий 595-м эскадроном стратегических коммуникаций, замена оборудования состоялась летом 2019 года. При этом военный подчеркнул, что возраст 8-дюймовых дискет не означает, что они были ненадежными. Он подчеркнул, что это была уникальная система, которую было невозможно взломать из-за отсутствия IP-адреса.

«Я шутя говорю, что это старейшая IT-система ВВС. Но именно возраст дает надежность», — сказал Джейсон Росси в комментарии Defense News.

Впервые раритетные 8-дюймовые дискеты привлекли внимание общественности после того, как их показали в одной из программ телеканала CBS. Гибкие магнитные носители информации — дискеты — широко использовались с 70-х годов прошлого века до начала нулевых. На дискетах можно было хранить информацию объемом от 500 килобайт до 1,2 мегабайта.

Ранее стало известно, что хакеры от имени МИД Литвы распространили фейк о размещении в стране тактического ядерного оружия США. Как рассказала представитель МИД Литвы по печати Раса Якилайтене, ложную новость получили несколько СМИ, учреждения стран — членов НАТО и ряд дипломатических представительств.