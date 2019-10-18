Отец Виктора Цоя отреагировал на новую версию гибели сына

Москва, 18 октября. Отец лидера группы «Кино» Виктора Цоя Роберт Цой отреагировал на новую версию гибели сына, которая появилась в Интернете несколько дней назад.

По словам Цоя-старшего, новая версия была выдвинута только для того, чтобы прославиться и выпендриться.

«Вы знаете, это мне так надоело. Сейчас очень многие хотят прославиться, выпендриться и проводят такие «расследования». Понимаете, эта версия была очевидна уже на второй день после аварии. Я её высказал в своё время — почти 30 лет назад», — передает мнение Роберта Цоя RT.

16 октября «Фонтанка.ру» опубликовала расследование, в котором принимали участие эксперты петербургского Института безопасности дорожного движения и муниципалитет Тукумского края Латвии, где и погиб легендарный певец.

По словам специалистов, дорога, на которой произошла авария, могла не отвечать требованиям безопасности. Судя по техпаспорту дороги, где умер Цой, на ней отсутствовали дорожные знаки, сообщающие о сужении трассы и опасном повороте, что и стало причиной ДТП.

«Из документов, которые предоставили в муниципалитете Тукумского края, можно сделать вывод: в августе 1990 года на участке дороги Слока — Талси, где погиб Виктор Цой, отсутствовали предупреждающие об опасности знаки, хотя о необходимости их установки было известно, о чем частично указано в схеме организации дорожного движения этого участка», — поделился своими выводами эксперт.

Напомним, Виктор Цой погиб в Латвии 15 августа 1990 года во время ДТП.

Скоро пройдут концерты группы «Кино», которая вернется в оригинальном составе после 30 лет перерыва. Виктор Цой станет единственным участником группы, который не сможет статью частью этого выступления. В Петербурге легендарную группу можно будет послушать 31 октября 2019 года в Ледовом дворце, а в Москве — 21 ноября 2019 года на «ВТБ Арене».