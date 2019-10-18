Медведчук считает, что Зеленского устраивает скандальный сайт «Миротворец»

Киев, 18 октября. Существование скандально известного сайта «Миротворец» устраивает президента Украины Владимира Зеленского, считает глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Ранее замглавы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро призвал депутатов украинского парламента инициировать закрытие скандального сайта. Верховная рада объявила в ответ, что не имеет полномочий закрывать «информационные и другие сайты».

Зеленский же во время так называемого пресс-марафона заявил, что не намерен вмешиваться в работу СМИ. По его словам, как президент он не может «открывать или закрывать сайты».

«Ну да, вписали там фамилии. Кто эти люди? Эти люди хотят мира. Эти люди не нравятся национал-радикалам. Ну и пусть они там будут. (…) Конечно же, Зеленскому и его команде сайт «Миротворец» не мешает. Это устраивает эту власть», — высказался Медведчук.

Напомним, скандальный сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На портале публикуют персональные данные тех, кто якобы «угрожает нацбезопасности Украины». В списки сайта попали личные данные журналистов, артистов и политиков, которые, по мнению авторов ресурса, ведут «антиукраинскую» деятельность. По требованию представителя Евросоюза проект в свое время был закрыт, однако позже возобновил свою деятельность.

Моро обратил внимание, что журналисты на сайте «Миротворца» обозначаются как террористы и предатели, и это представляет для них серьезную опасность.

В комментарии Федеральному агентству новостей депутат Государственной думы Виталий Милонов, комментируя призыв Моро, подчеркнул, что Зеленский — человек, который до сих пор играет роль президента, но, по сути, не имеет никакой реальной власти.