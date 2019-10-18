Теплопункты будут обогревать дома, ориентируясь на погоду в Петербурге. ФАН-ТВ

К новому отопительному сезону ГУП ТЭК Петербурга модернизировал центральные тепловые пункты: два в Выборгском районе и два в Калининском. Они обеспечивают теплом 3000 домов. До реконструкции оборудование было изношено более чем на 80%. Сегодня 15 000 петербуржцев получат новую умную автоматизированную подачу тепла.

«Петербуржцы получат то, что они должны получать в нормальном ежедневном режиме: незаметное, качественное тепло и горячее водоснабжение, такое, какое оно должно быть», — убежден генеральный директор ГУП ТЭК Иван Болтенков.

Новые тепловые пункты полностью автоматизированы: они регулируют температуру теплоносителя в зависимости от погодных условий, а сигналы о состоянии объектов передаются в центральную диспетчерскую ГУП ТЭК на улице Кима.

«Оператор наблюдает за всеми процессами удаленно, на экране отображены центральные тепловые пункты и на протяжении суток оператор ведет наблюдение», — рассказывает замначальника управления центральных тепловых пунктов ГУП ТЭК Валерий Семенов.

Реконструкция всех четырех центров обошлась городу в 150 млн рублей. Более 7 млн, а это около 5% от стоимости, удалось сэкономить за счет импортозамещения и бережливого производства. На следующий год у ГУП ТЭК амбициозные цели — обновить двенадцать тепловых пунктов. Всего компании принадлежат 220 точек из которых 87 уже реконструированы, то есть функционируют без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Также ГУП ТЭК пообещал, такая модернизация никак не отразится на коммунальных платежах.