Cоветник Трампа рассказал, как Порошенко нажился на деньгах окружения Януковича



Киев, 18 октября. Почти 1,5 млн долларов, полученные при спецконфискации у окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, незаконно поделили между собой Петр Порошенко и его приближенные, заявил бизнесмен украинского происхождения, советник президента США Сэм Кислин.

Он уточнил, что «денег Януковича там не было», арестованы бли средства других людей. 1,5 млрд долларов изъяли якобы в бюджет страны. Но на самом деле, как подчеркнул Кислин, эти огромные средства в казну не попали.

«Деньги были перечислены через бывшего первого заместителя главы СНБО Олега Свинорчука (ныне он носит фамилию Гладковский)», — заявил Кислин на пресс-конференции в Киеве.

По словам бизнесмена, у него даже есть все документы, подтверждающие это.

«В пользу Порошенко были перечислены 503 млн, 300 млн — Юрию Луценко (экс-генпрокурор Украины), 20 миллионов перевели на коррупционные счета Александра Турчинова (экс-секретарь СНБО)», — добавил Кислин.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел госпереворот. К власти пришел пятый президент Петр Порошенко. Экс-главу страны Виктора Януковича стали обвинять в махинациях, захвате земель, хищении госсредств. Он, как и многие бывшие министры Украины вынуждены были покинуть страну из-за угрозы преследования.

По словам Луценко, Янукович якобы «украл у Украины 40 миллиардов долларов». В феврале этого года генпрокуратура Украины сообщила о спецконфискации почти 54,5 миллиона долларов, принадлежащих окружению Янукович.