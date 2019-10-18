Численность населения Украины продолжает стремительно сокращаться

Киев, 18 октября. Население Украины с января по август текущего года сократилось на 177 тысяч человек и составило на 1 сентября 41,976 миллиона человек. О стремительном сокращении численности граждан страны сообщает Госстат Украины.

«Остается существенным превышение числа умерших над числом родившихся: на 100 умерших — 53 родившихся», — говорится в документе статистического ведомства.

Уточняется, что при оценке численности населения Украины не учитывались Крым, Севастополь и отдельные районы Донбасса.

За прошлый год, согласно данным Госстата, жителей Украины стало меньше на 233 тысячи человек. В этом году тенденция сохраняется: по данным на январь, в стране проживали 42,153 миллиона человек, в марте их число сократилось до 42,101 миллиона человек.

Перепись населения проводилась на Украине только один раз, в 2001 году. Тогда численность населения составляла 48,457 миллиона человек. Следующая перепись должна была пройти в 2016 году, однако правительство решило перенести ее на 2020 год.

В конце сентября министр правительства Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что, по данным Госстата, на проведение переписи населения страны необходимо будет потратить 5 миллиарда гривен (порядка 207 миллионов долларов). Как передавал RT, Дубилет выразил мнение, что провести «так называемую электронную перепись населения» будет «эффективнее и проще».

Ранее директор Института демографии и социальных исследований НАК Украины Элла Либанова заявила, что страну ждет значительное сокращение населения в ближайшие десятилетия. Кроме того, она обратила внимание на то, что численность трудоспособного населения страны уменьшится с текущих показателей в 26,9 миллиона до 24 миллионов человек. Причина всему — происходящий отток рабочей силы за границу, который имеет тенденцию к увеличению.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил мнение, что виновником сокращения численности населения Украины является экс-президент Петр Порошенко и его соратники.