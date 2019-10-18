Повалий отменила юбилейный концерт в Киеве после скандала с Крымом

Киев, 18 октября. Украинская певица Таисия Повалий отменила запланированный на декабрь юбилейный концерт в Киеве. Артистка сообщила о принятом решении в своем аккаунте в Instagram.

«Юбилейный концерт в этом году не состоится. Это, с одной стороны, меня расстраивает, а с другой — я понимаю, что нужно еще время, а это значит, что мне снова придется не стареть! Я для вас готовлю много всего интересного и в ближайшее время об этом обязательно расскажу. До встречи немножечко позже!» — написала Повалий в публикации на своей странице.

Певица отменила концерт после скандала с Крымом. Как передает украинское издание ТСН, директор дворца «Украина» Роман Недзельский, где планировалось выступление Повалий, официально заявил об отмене концерта певицы. Нездельский также рассказал, что у него был предварительный разговор с мужем Повалий, продюсером Игорем Лихутой. По его словам, певица и ее супруг «должны были дать обществу ответ на ряд вопросов, в частности, где живут, поддерживают ли они украинских военных и тому подобное».

При этом Повалий ранее заявляла на своей странице в Instagram, что «никакого закона не нарушала», не ездила в Крым и «не поздравляла крымчан с Днем России».

Напомним, Крым стал субъектом РФ в 2014 году. После госпереворота в Киеве на полуострове состоялся референдум. Более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с Россией. Несмотря на это, Киев продолжает считать полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что вхождение Крыма в состав РФ прошло в соответствии с нормами международного права, а потому вопрос о статусе полуострова окончательно закрыт.