Медведчук объяснил, почему Украина не сможет качать газ по стране без транзита из РФ

Киев, 18 октября. Украина без транзита газа из России через свою газотранспортную систему может столкнуться с проблемой перекачки топлива по стране. Такое мнение выразил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

В пятницу председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым подчеркнул, что продление действующего контракта на транзит газа между странами с актуализацией рыночных условий может стать единственным путем выхода из кризиса.

Миллер уточнил также, что до заключения нового контракта необходимо урегулировать все судебные споры. Помимо этого, «Газпром» готов предложить Киеву «нулевой вариант» по отзыву всех исков.

На фоне заявлений Миллера украинские СМИ забеспокоились, что прекращение транзита, как и реверс газа из Европы становится все более реальным.

Медведчук задался вопросом, как газ будет попадать во многие регионы страны в случае, если газотранспортная система Украины не будет задействована не только в плане транзита в Европу.

«Давление в трубе будет отсутствовать, давление в газотранспортной системе на этих участках не даст возможность транзитировать этот газ дальше», — объяснил он.

Возникает вопрос, отметил Медведчук, сможет ли Киев обеспечить полностью территорию Украины, потребности как граждан, так и предприятий-потребителей газа необходимыми объемами.

«Эта проблема существует, она никуда не ушла», — констатировал он.

Напомним, на трехсторонней встрече в сентябре в Брюсселе российская сторона предложила временно продлить соглашение на транзит газа через Украину, однако Киев отказался. В Москве уверены, что Украина не сможет до 1 января 2020 года перестроиться на европейские правила, значит, текущий контракт придется продлить.

Срок ​действия контракта на транзит газа из России в страны Евросоюза через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. Данное соглашение было подписано в 2009 году. В настоящее время «Нафтогаз» судится с «Газпромом», требуя пересмотреть тариф на транзит газа в 2018–2019 годах.

Россия не раз заявляла, что готова рассмотреть вопрос сохранения транзита, но только если он будет экономически обоснован и только в случае отзыва всех судебных исков к «Газпрому».

Киев прекратил закупку газа у Москвы в 2015 году. В настоящее время Украина закупает российский газ по реверсу из стран Евросоюза.

Как сообщил ранее вице-президент Европейской комиссии по энергосоюзу Марош Шефчович, следующий раунд трехсторонних переговоров по газовому вопросу пройдет 28 октября.